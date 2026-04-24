Asociación civil advierte riesgos de opacidad con nueva ley de transparencia en Sinaloa

CULIACÁN, Sin. (apro).- La asociación civil Iniciativa Sinaloa advierte riesgos de opacidad y discrecionalidad con la nueva Ley que termina con la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), aprobada este miércoles último en el Congreso de Sinaloa vía fast track.

Marlene León Fontes, directora de la asociación civil, lamentó que desde el Congreso y del gobierno estatal se haya “institucionalizado” la opacidad y la discrecionalidad, luego de no socializar la propuesta de Ley aprobada por las y los legisladores el mismo día en que esta fue presentada ante comisiones.

“Se institucionalizó por parte del Congreso y del Gobierno del Estado la discrecionalidad y la opacidad. Nos parece preocupante cómo se llevó a una primera lectura la iniciativa del gobernador alejada de la participación ciudadana, no hubo apertura, no hubo disposición, no hubo un acercamiento con sociedad civil para promover y socializar el sentido de esta iniciativa”, dijo.

Desde Iniciativa Sinaloa en conjunto con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción se buscó una propuesta alterna desde que se dio a conocer la intención de eliminar a la CEAIP, sin embargo, esta no fue tomada en cuenta por legisladores ni por el ejecutivo estatal.

Además, las organizaciones civiles tampoco conocieron la iniciativa propuesta por el gobernador Rocha Moya, sin embargo, esta fue presentada a comisiones inmediatamente y aprobada horas más tarde.