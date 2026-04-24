Ataque armado en Amacuzac deja dos muertos; una de las víctimas estaba embarazada

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Un ataque armado ocurrido este viernes en el municipio de Amacuzac dejó como saldo dos personas sin vida: un hombre y una mujer, quien de acuerdo con reportes preliminares se encontraba embarazada.

El hecho ocurre apenas días después de que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Morelos quedara bajo el mando del general brigadier José Luis Bucio Quiroz, en medio de ajustes recientes en la estrategia de seguridad en la entidad.

De acuerdo con información de la Policía, el ataque se registró sobre la carretera federal Cuernavaca–Taxco, a la altura de la comunidad de San Gabriel Las Palmas, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego y personas heridas en la zona.

Elementos policiacos y cuerpos de emergencia se trasladaron al punto, donde localizaron a un hombre y una mujer con impactos de bala.

En el lugar, paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La mujer fue trasladada a un hospital en el municipio de Tetecala, donde posteriormente se informó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

De manera preliminar, autoridades indicaron que la víctima femenina se encontraba en estado de gestación.

La zona fue acordonada para el levantamiento de indicios balísticos y la realización de las diligencias correspondientes.

Personal de la Fiscalía General del Estado informó a esta periodista que ya fue abierta una carpeta de investigación y que el caso se investiga bajo el Protocolo de Actuación para la Investigación del Delito de Feminicidio, con perspectiva de género, enfoque interseccional y de derechos humanos.