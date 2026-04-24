Autoridades niegan que casas abandonadas en Ixtlahuacán sean fosas, pese a hallazgos de 21 cuerpos. Foto: Especial

GUADALAJARA, Jal (apro).– Mientras autoridades estatales rechazan clasificar como fosas clandestinas los puntos donde han sido localizados restos humanos en Ixtlahuacán de los Membrillos, colectivos de búsqueda sostienen que en la zona han recuperado al menos 21 cuerpos y acusan falta de reconocimiento a su labor.

El director de Investigación en Personas Desaparecidas en Jalisco, Javier Becerra Bizarro, aseguró que los sitios intervenidos corresponden a fincas distintas y no a un solo punto de inhumación, por lo que dijo no cumplen con los criterios técnicos para ser considerados como fosas.

“En Ixtlahuacán no son fosas como tal… son fincas donde se han estado localizando algunos hallazgos; fosas activas sería la de Tlajomulco”, explicó.

Insistió en que la clasificación depende de factores como las condiciones geográficas y la concentración de cuerpos en un mismo lugar, elementos que, aseguró, no se presentan en este caso.

“Son características del número de cuerpos y del terreno; aquí son fincas independientes, por eso no las consideramos como fosas, sino como hallazgos en distintos puntos”, reiteró.

A pesar de esta diferenciación, indicó que los trabajos periciales continúan sin cambios. Señaló que se mantiene una intervención integral en la zona, con labores de prospección permanentes y coordinación entre diversas instancias.

Actualmente, precisó, hay dos frentes activos de presuntos puntos de inundación, clandestina: uno en Ixtlahuacán de los Membrillos y otro en Tlajomulco de Zúñiga, en las inmediaciones del fraccionamiento Alta California, donde continúan las tareas de búsqueda y descarte de indicios.

Sobre la cifra de cuerpos localizados en Ixtlahuacán, Becerra evitó confirmarla y adelantó que será en mayo cuando se actualicen los datos oficiales en la plataforma correspondiente, al señalar que los trabajos siguen de forma cotidiana.

Subrayó que, más allá de la denominación, la actuación institucional no cambia. “Se trabaja por igual”, dijo, tanto en fosas reconocidas como en sitios de hallazgo.

En contraste, el colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros cuestionó la postura oficial. Integrantes lamentaron las declaraciones del funcionario y sostuvieron que los 21 cuerpos han sido recuperados con “sus manos, sudor y el dolor de su corazón”. Señalaron que resulta indignante y una falta de respeto que no se reconozca el trabajo que realizan y que corresponde a la autoridad.

Su representante, Roxana, acusó que el funcionario desconoce los resultados de las búsquedas en campo.

“Nos causa una gran indignación… que diga que no sabe de dónde sale esta cifra. Eso evidencia que no está preparado para el cargo, porque ni siquiera conoce cuántos cuerpos se han localizado en Ixtlahuacán”, señaló.

Afirmó que el conteo proviene directamente de las labores de búsqueda realizadas por las familias.

“Nosotras sacamos los cuerpos con nuestras manos, con el sudor y el dolor. Hacemos el trabajo que les corresponde y es una falta de respeto que nos llamen mentirosas”, reclamó.

Para la integrante del colectivo, la discrepancia en las cifras refleja fallas en el seguimiento institucional.

“Nos sorprende que él no sepa cuántos cuerpos se han recuperado. Eso habla de que no está haciendo bien su trabajo”, añadió.

Finalmente, reiteró la inconformidad del grupo ante las declaraciones oficiales y defendió la validez de sus registros que, aseguró, se construyen a partir de las búsquedas diarias.

En paralelo, el funcionario indicó que los avances en el caso de Tlajomulco serán públicos en mayo, mientras el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de Ciencias Forenses continúa con el análisis de restos, aún sin un dictamen concluyente.