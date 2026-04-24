Detienen en Chiapas a exintegrante del Ejército que pretendía comercializar con armas. Foto: Especial

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Un exintegrante del Ejército Mexicano que transportaba armas y municiones, presuntamente destinadas a grupos delictivos en el centro del país, fue detenido por elementos federales en un puesto de control ubicado en el tramo carretero Tapachula - Huixtla, en la frontera sur informaron fuentes de seguridad.

El sospechoso, identificado como Jarquin “R.V.”, viajaba a bordo de un vehículo sedán Nissan Versa, color gris, con el cual intentó evadir la revisión oficial de manera sospechosa.

Tras notar la maniobra, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional SEMAR, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Federal interceptaron la unidad para proceder con una inspección exhaustiva.

Al revisar el vehículo, las autoridades localizaron oculto el siguiente material bélico. Una pistola calibre 9 milímetros; una pistola .380 semiautomática, cerca de 700 cartuchos útiles de diversos calibres.

Reportes de inteligencia señalaron que el armamento habría sido ingresado ilegalmente desde Guatemala y tenía como destino final el centro de México, donde sería distribuido entre células del crimen organizado.

El detenido, el vehículo y el arsenal fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las fuentes agregaron que se ha iniciado la carpeta de investigación por delitos federales relacionados con el tráfico de armas de fuego y cartuchos, así como para determinar posibles nexos con organizaciones criminales de alcance nacional.