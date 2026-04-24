Detienen en Morelos a dos personas por caso Brenda Kelly; enfrentarán cargos por desaparición

MORELOS (apro).- Dos personas fueron detenidas por su probable participación en hechos delictivos en perjuicio de Brenda Kelly Analco Santanero, quien fue reportada como desaparecida tras acudir a una supuesta oferta de trabajo difundida en redes sociales y, posteriormente, localizada sin vida en Axochiapan.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de Herlinda “N” y Alexander “N”, derivadas de una investigación encabezada por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.

De acuerdo con la información oficial, ambos enfrentan cargos por delitos vinculados con la desaparición de personas, mientras que a Alexander “N” también se le imputa el delito de desaparición cometida por particulares agravada.

El operativo para su detención contó con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional, como parte de las acciones coordinadas en la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

La Fiscalía indicó que las órdenes de aprehensión fueron autorizadas por un juez, luego de que el Ministerio Público presentara datos de prueba sobre la probable responsabilidad de los imputados. Será en las próximas horas cuando un juez de control determine la situación jurídica de ambas personas.

Brenda Kelly fue reportada como desaparecida a mediados de abril, luego de salir de su domicilio tras recibir contacto derivado de una oferta laboral difundida en redes sociales. De acuerdo con las indagatorias, Alexander “N” habría ofrecido a la joven una supuesta oportunidad de trabajo en Estados Unidos mediante la gestión de una visa laboral, propuesta que formaba parte del esquema de contacto utilizado para su posterior desaparición.

Días después, el cuerpo de la joven fue localizado durante un cateo en un inmueble del municipio de Axochiapan, como parte de un operativo interinstitucional.

Tras el hallazgo, la familia denunció omisiones y retrasos en la búsqueda, además de exigir justicia. La Fiscalía estatal reiteró que el caso continúa en integración y señaló que los detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial.