Encuentran a tres hombres y una mujer ejecutados en un auto en Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).- Los cuerpos de cuatro personas ejecutadas, tres hombres y una mujer, fueron localizados este viernes en un vehículo abandonado en un camino de terracería en Azumbilla, municipio de San Nicolás Bravo.

De acuerdo con los reportes policíacos, una de las personas estaba en el asiento del copiloto y otra más en el asiento trasero del auto Honda color gris que estaba cerca de la carretera federal Tehuacán-Orizaba.

Ambos estaban maniatados y envueltos en cobijas, además de presentar signos de tortura.

Mientras que las otras dos personas fueron localizadas en la cajuela del auto, también con señales de que fueron ultimados con violencia.

Hasta ahora las autoridades no han emitido reporte alguno sobre la posible identidad de las cuatro personas asesinadas.