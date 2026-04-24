Enfrentamiento en Jalapa deja un agente muerto y dos policías de investigación heridos

Agentes de la Fiscalía de Tabasco . Foto: FB FiscaliaGeneraldeTabasco

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- Un agente de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco murió y dos más resultaron gravemente lesionados durante un enfrentamiento armado ocurrido la noche del jueves en el municipio de Jalapa.

De acuerdo con la Fiscalía, los elementos realizaban trabajos de investigación cuando ubicaron un inmueble en esa demarcación, pero al intentar intervenir fueron agredidos por sujetos armados, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Como consecuencia del ataque, uno de los agentes perdió la vida “en el cumplimiento de su deber”, mientras que otros dos policías resultaron lesionados y fueron trasladados para recibir atención médica.

La dependencia informó que su estado de salud es grave y permanecen bajo estricta supervisión.

En un comunicado, la FGE expresó sus condolencias a los familiares del elemento fallecido y aseguró que brindará apoyo institucional y acompañamiento integral a la familia.

La institución sostuvo que mantendrá las diligencias y reforzará las acciones de investigación para lograr el total esclarecimiento de los hechos.