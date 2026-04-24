Evacuan preparatoria en Sinaloa tras amenaza de bomba y tiroteo

CULIACÁN, Sin. (apro).- Una persecución dejó dos mujeres policías heridas de bala luego de que un grupo armado viera frustrado un intento de robo de vehículo. El enfrentamiento ocurre a metros de la sede del Congreso de Sinaloa sobre una de las avenidas más transitadas de la ciudad.

De acuerdo al reporte oficial, la persecución tuvo su origen en la colonia Centro cuando un grupo armado intentó el despojo de una unidad, y en la huida lanzaron ponchallantas a patrullas de las policías municipal y de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La persecución llegó a la zona del Congreso de Sinaloa sobre el bulevar Pedro Infante, retornando hacia la zona conocida como el Puente Negro en donde se toparon de frente con elementos de Tránsito y de la Policía Municipal, en donde hirieron a dos mujeres oficiales.

Tras el intercambio de balas el grupo armado abandona el vehículo en que viajaban, un vehículo Audi color negro, para posteriormente despojar una pick up GMC color blanca, la cual abandonaron también entre las calles de la colonia Los Pinos, a unos 4 km del enfrentamiento.

Por otra parte, un par de amenazas, una de bomba y otra de tiroteos activaron protocolos de seguridad en la preparatoria Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Luego de recibir la amenaza, autoridades universitarias evacuaron el plantel ubicado en Ciudad Universitaria, zona en donde el Ejército desplegó un retén sobre la avenida las Américas.