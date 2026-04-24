Francisco Magaña, reportero de Guerrero, sufre intento de homicidio con un arma blanca

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Tras una cobertura periodística, el reportero Francisco Magaña de Jesús, sufrió un intento de homicidio con un arma blanca en un presunto asalto el mediodía de este jueves en Atoyac, en la Costa Grande de Guerrero.

Tras un forcejeo con su atacante, el periodista resultó lesionado en brazos, manos y una pierna. Organizaciones y colegas exigieron a la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) una investigación exhaustiva para dar con los responsables.

Demandaron a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) y la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, medidas cautelares para Francisco Magaña debido a que su agresor está libre.

A la alcaldesa de Atoyac, Clara Elizabeth Bello Ríos y a la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda, ambas de Morena, garantizar la seguridad para ejercer el periodismo en la región.

Francisco tiene más de 30 años en el periodismo. Actualmente es corresponsal del periódico El Sur y de noticieros de Radio y Televisión de Guerrero (RTG).

Fuentes consultadas informaron que la agresión sucedió a las 11:45 de la mañana cerca del centro de la ciudad. Por la mañana Francisco Magaña acudió al río Atoyac en el punto conocido como “El Champurro” para hacer un trabajo acerca de las afectaciones causadas por las lluvias a la producción de mango.

Recabó datos, hizo entrevistas a productores y tomó fotografías. Cuando preparaba su regreso, a unos 500 metros del primer cuadro de la ciudad, un hombre de complexión delgada, de unos 35 años, se le acercó para pedirle dinero bajo el argumento que tenía un hijo enfermo.

El periodista le ofreció 50 pesos, pero el sujeto le exigió 200 pesos. Magaña le propuso ir al zócalo para darle el dinero y el hombre de manera agresiva le pidió que ahí se los diera.

Enseguida el agresor le intentó quitar su teléfono celular y al no lograrlo sacó un cuchillo con el que atacó en dos ocasiones con dirección al pecho del periodista quién metió las manos para cubrirse.

Inició un forcejeó que hizo que ambos cayeran en la tierra. Tras dejarlo herido y sin su celular, su herramienta de trabajo, el hombre huyó. Francisco Magaña sufrió lesiones en las manos y brazos, así como en la pierna derecha. Elementos de la policía municipal lo trasladaron de emergencia a un hospital en una patrulla de Tránsito Municipal.

En una carta, reporteros, reporteras y editores del diario El Sur se solidarizaron con su compañero y exigieron a la FGE una investigación real por los hechos y acción en contra de los agresores materiales e intelectuales.

“Se trató de un ataque directo contra la integridad física de nuestro compañero, quien acababa de realizar una cobertura de las afectaciones de las lluvias en la producción de mango.

“El compañero resultó lesionado debido a que metió las manos para evitar el ataque que iba directo al pecho, por lo que pensamos que fue un intento de asesinato”, indicaron.

La delegación 32 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), a la que pertenece el reportero, condenó el acto de violencia y exigió también a la FGE esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

“El gremio periodístico reitera su preocupación por las condiciones que enfrentan los comunicadores en la región y demanda garantías para el ejercicio libre y seguro del periodismo”, dijo la organización.

El reconocido escritor atoyaquense, Víctor Cardona Galindo, también denunció el hecho.

Por su parte el equipo de Noticias del Instituto Radio y Televisión de Guerrero (RTG) condenó la agresión armada contra su compañero y corresponsal en la región Costa Grande, Francisco Magaña de Jesús, cuando desarrollaba su labor periodística en el municipio de Atoyac de Álvarez, donde radica.

Demandaron a las autoridades brindar el acompañamiento necesario ante “esta aberrante acción que puso en riesgo su integridad física y esclarecer si su trabajo en este medio público y en un periódico de circulación estatal motivó la misma”.

“Expresamos nuestra permanente solidaridad con ´Paco´ y solicitamos respetuosamente garantías para el ejercicio de su trabajo que data ya de más de 30 años”, dice el comunicado de RTG.

El municipio de Ayotac, así como los de la región de la Costa Grande, padecen desde hace años los estragos de la violencia criminal que ha orillado al desplazamiento forzado de periodistas y a la autocensura en temas de corrupción y violencia.