Gobernadora de Chihuahua anuncia creación de unidad especial por caso de agentes muertos de la CIA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, dio a conocer esta tarde que su gobierno mantendrá una lucha frontal contra la delincuencia, "en coordinación con todas las instituciones y la colaboración que resulte necesaria para cumplir con nuestra misión de asegurar la paz, el Estado de Derecho y la libertad de los chihuahuenses".

Anunció la creación de una unidad especializada para investigar los hechos ocurridos entre el 17 y 19 de abril pasado, es decir, el desmantelamiento de un laboratorio de metanfetaminas y otras drogas, que consideran uno de los más grandes del país, así como el fallecimiento de los dos agentes nortamericanos, el titular de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes y el agente Manuel Méndez Montes.

La gobernadora dijo que instruyó la creación de la unidad especial por la relevancia del caso y para garantizar mayor transparencia y estará estará a cargo de la actual titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y de la Familia, Wendy Paola Chávez Villanueva.

En un mensaje transmitido ante los medios de comunicación de Chihuahua y en las redes sociales del gobierno estatal, Campos Galván también refirió que ayer sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, para hablar del desmantelamiento del laboratorio de metanfetaminas y otras drogas "más grande del país", en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, así como del accidente ocurrido en el mismo municipio de Morelos, donde perdieron la vida "cuatro personas".

"La fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva ha tenido extraordinarios resultados en la persecución de la justicia de las mujeres en el estado de Chihuahua. Su trayectoria garantizará objetividad y profesionalismo en el esclarecimiento de los hechos. En el marco de sus atribuciones legales, informará a la opinión pública con oportunidad de los avances y resultados de las investigaciones a su cargo", expresó Campos Galván al agradecer a la fiscal que haya aceptado esa responsabilidad

Y advirtió a los medios al solicitarles su comprensión:

"Mi gobierno no hará ningún pronunciamiento sobre el curso de las investigaciones".

A las familias les aseguró que seguirán enfrentando al crimen organizado para que las drogas no contaminen las calles del estado y desde su punto de vista, el desmantelamiento del narcolaboratorio significa un impacto económico al crimen organizado, menos adicciones y menos deterioro en las familias.

La gobernadora se compromete a mejorar la comunicaión con el gobierno federal.

En un comunicado de prensa previo al mensaje de la gobernadora, expresó su "total coincidencia con la presidenta de la República respecto a que los gobiernos, independientemente de su filiación partidista, deben trabajar juntos por la seguridad de las familias mexicanas y la integridad soberana de nuestro país, en el marco de nuestras leyes y en un ambiente de confianza y coordinación institucional".

Aseveró que esa disposición es indeclinable para el gobierno del estado de Chihuahua y así seguirá porque aseguró, ha contribuido a disminuir la violencia y el daño que provoca el crimen organizado.

"Sin duda, mejorar los canales de comunicación es el camino correcto para obtener mejores resultados. Tal como lo ha informado la presidenta de la República, la gobernadora del estado se reunió con el secretario de seguridad federal, Omar García Harfuch, para compartir el estado de las investigaciones realizadas hasta ahora sobre los hechos derivados del operativo realizado en días recientes en el municipio de Morelos", dice el comunicado.

Campos Galván agradeció a la presidenta la apertura y la disposición del secretario García Harfuch, y reitera su disposición para mantener una comunicación constante con el gobierno federal sobre el desarrollo de los procesos en curso.