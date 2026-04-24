Hay acarreados en asambleas sobre Polo de Economía Circular: Pobladores de San José Chiapa

Hay acarreados en asambleas sobre Polo de de Economía Circular: Pobladores de San José Chiapa. Foto: Google Maps

SAN JOSÉ CHIAPA, Pue., (apro).- Pobladores de San José Chiapa denunciaron que las reuniones que está llevando a cabo el gobierno estatal y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en esta localidad para informar sobre el proyecto del Polo de Desarrollo de Economía Circular, son una simulación, pues no los dejaron ingresar y sólo llevaron “acarreados”.

En una asamblea que realizaron en la colonia Guadalupe, los vecinos revelaron que a los auténticos habitantes se les cerró el paso para que no pudieran estar en la reunión que este lunes encabezaron el gobernador Alejandro Armenta y José Luis Samaniego Leyva, subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Semarnat.

“¡No nos dejaron entrar!”, reclamaron los lugareños quienes mencionaron que apenas se enteraron una hora antes de que ese día estaría el gobernador Armenta en esa localidad, pues no se hizo una convocatoria abierta a la población. “Están violando nuestros derechos”, gritaron.

Dijeron que, tal como ocurrió cuando estuvo aquí la presidenta Claudia Sheinbaum, el lugar donde estuvieron las autoridades fue llenado con gente que acarrearon de otras comunidades y que se acordonó todo el perímetro con vallas y se restringió el acceso a los que realmente viven en esa localidad.

“Yo quise entrar ese día, pero me preguntaron ´¿de dónde eres?´ y cuando les dije que de San José Chiapa, me dijeron que no podía pasar”, contó uno de los vecinos.

De acuerdo a lo que denunciaron, en esa reunión hablaron dos habitantes del municipio, pero que no son de la cabecera municipal, pues aquí la mayoría están en contra de ese proyecto.

Igual, señalaron que hasta ahora realmente no se les ha convocado a ninguna de las asambleas que ha organizado el gobierno estatal y federal para supuestamente informar de este parque que ya fue decretado el pasado 2 de marzo.

A partir que se manifestaron el 11 de abril durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno de Armenta Mier ha entregado en este municipio apoyos que antes, dijeron, nunca llegaban como fertilizantes, semillas, tinacos y calentadores solares.

“Nos quieren comprar, pero en San José Chiapa no nos vamos a vender y vamos a luchar por el bien de nuestras familias, nuestros hijos, no queremos de aquí a 10, 15. 20 años estar enfermos”, expresó uno de los participantes en esta asamblea.

Los lugareños dijeron estar de acuerdo con el reciclaje, pero en pequeñas plantas en las que cada municipio se haga cargo de la basura que genera, pero que están en contra de que esa localidad se haga cargo de los residuos de otros municipios como sería con las plantas que se quieren instalar.

“Aquí nos la quieren poner ese parque industrial prácticamente en el pueblo”, se quejó uno de los pobladores, “y tenemos el espejo de agua a cuatro o cinco metros (de profundidad), es mucho riesgo que el agua se contamine”.

Una habitante de Nopalucan participó en la asamblea dijo temer por los riesgos de que pozos de agua se contamine por filtraciones o el aire por las partículas que se esparzan en los procesos de incineración de los residuos que no se puedan reciclar.

“Chiapa no se vende, Chiapa no se vende”, “No a la recicladora, no a la recicladora”, “Puebla unida jamás será vencida”, “Fuera Armenta”, “Armenta entiende, el pueblo no se vende”, gritaron los vecinos durante este encuentro en el que reiteraron que el Movimiento en Defensa del Agua, Tierra y la Vida es pacífico y apartidista.