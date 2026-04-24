Hieren a dos turistas y un vendedor en la Costa Esmeralda de Tecolutla

XALAPA, Ver. (apro).- Tres personas, entre ellas dos turistas, fueron heridas en un ataque armado en la localidad de Monte Gordo, en la zona turística de Costa Esmeralda en Tecolutla, al norte de Veracruz.

Los primeros reportes indican que un vendedor era perseguido por delincuentes y se resguardó en una palapa, hasta donde lo siguieron y le dispararon en varias ocasiones.

En el lugar quedaron heridos una mujer y un menor, turistas que se encontraban en el lugar.

El hombre baleado fue identificado como Uriel Maldonado, quien hace unas semanas había sido reportado como desaparecido después de ser privado de la libertad. Su familia reportó que fue sacado con violencia de su domicilio.

Estos hechos ocurren a unas semanas del homicidio de dos taxistas originarios de la localidad de Casitas, en Costa Esmeralda, y quienes también fueron privados de la libertad horas antes de su muerte.

Por estos hechos fueron vinculados a proceso judicial el comandante y el director de la policía municipal de Tecolutla.

Tras estos hechos de violencia, este viernes, Gregorio Camarillo Salinas, oficial de la Marina retirado, tomó protesta como nuevo director de Seguridad Pública Municipal.

La protesta de los médicos en Poza Rica. Foto: Especial

Protesta el gremio de médicos tras asesinato de doctora

También este viernes, decenas de médicos y enfermeras de la región norte de Veracruz marcharon por las calles de Poza Rica para exigir que se esclarezca el asesinato de la doctora Bertha Burciaga, quien presuntamente fue baleada por policías en la carretera Tuxpan-México.

De acuerdo con las versiones de la Secretaría de Seguridad Pública, la doctora quedó en un fuego cruzado en la autopista a unos metros de la caseta, luego de que delincuentes y policías se enfrentaran tras un asalto.

La doctora Bertha Burciaga era parte del Hospital General de Zona No. 24 del IMSS en Poza Rica, y su acompañante, quien resultó herida, trabajaba en el Hospital General de Zona No. 26 en Tuxpan.

Los médicos exigieron que el crimen se aclare y se deslinden responsabilidades. También reclamaron al gobierno estatal mayor seguridad en la zona, pues el gremio se siente inseguro tras los hechos de violencia.

A principios de abril, el doctor José Antolín Montero, quien fue director del Hospital Regional de Poza Rica, también fue asesinado tras ser privado de su libertad.