Red para importar precursores de fentanilo llegó a Ciudad Obregón en 2021: Gobierno de EU

HERMOSILLO, Son. (apro).- La red de tráfico montada por Los Chapitos para importar precursores de fentanilo a México llegó a Ciudad Obregón, en el sur de Sonora, al menos desde el año 2021, según revelaron este jueves las autoridades de los Estados Unidos.

La infraestructura de la red, señalada y sancionada por el gobierno del vecino del norte, incluye una empresa fundada en la cabecera de Cajeme meses antes de que estallaran los conflictos internos entre facciones del Cártel de Sinaloa, visibles en la entidad desde el 2022.

La empresa en cuestión fue registrada con el nombre Comercializadora Grupo Cahren S.A. de C.V. el 1 de julio de 2021, según el Registro Público de Comercio, con un capital inicial de 60 mil pesos mexicanos a nombre del matrimonio compuesto Karina Guadalupe Carrillo Torres y Régulo Acosta Hernández, y con capacidad de comercializar mercancías a mayoreo en el plano internacional y de cotizar en la bolsa.

Las dos partes del matrimonio que fundó la empresa fueron identificadas por autoridades mexicanas y estadounidenses como cabecillas en la estructura criminal de los hijos de El Chapo: Ambos fueron arrestados en Sinaloa a inicios de marzo en operativos encabezados por la Secretaría de Marina.

La mujer, según la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) se desempeñaba como directamente “brocker” de precursores de fentanilo, mientras que su esposo fungía líder de una célula identificada como "El 19”.

La fundación de la comercializadora coincide con los meses previos a la ola de violencia que se concentró en Guaymas y Cajeme una vez iniciadas las disputas al interior del Cártel de Sinaloa, mismas que se tradujeron en alzas sostenidas de asesinatos, documentados por Proceso, y cuyo origen se ha rastreado a desacuerdos entre Los Chapitos, Los Mayitos y Los Salazar, relativos al tráfico de fentanilo.

Otras compañías asociadas por la OFAC a la misma red de tráfico, cuyo punto de partida se encuentra en la fabricación de químicos en Asia, se encuentran en la Ciudad de México, Jalisco, Michoacán o Guanajuato. Las más antiguas presentes en México, rastreables al 2015, se dedican al rubro de la transportación.