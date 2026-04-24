Viernes violento en Reynosa deja tres muertos, entre ellos una mesera asesinada por su expareja

REYNOSA, Tamps. (apro).– Tres personas fueron asesinadas este viernes en distintos hechos registrados en Reynosa, entre ellas una mesera atacada con arma blanca dentro de un restaurante-bar, presuntamente por su expareja.

La mujer fue asesinada al interior de un negocio ubicado en la colonia Rodríguez. Fue identificada como Lorena “N”, de 30 años, quien murió decapitada presuntamente a manos de su expareja sentimental dentro del restaurante-bar La Gallina Dorada.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho se originó tras una riña entre la pareja que derivó en un ataque con arma blanca. Empleados del lugar alertaron a las autoridades, quienes al arribar encontraron la cabeza de la víctima en la barra del establecimiento y el cuerpo en el área de cocina.

El presunto agresor intentó arremeter contra los agentes con un arma blanca y un objeto contundente, por lo que fue neutralizado a balazos y detenido. Paramédicos lo trasladaron al Hospital General, donde permanece bajo custodia.

El detenido, identificado como Cándido “N”, de 38 años, laboraba como cocinero en el lugar. Peritos y agentes ministeriales realizaron el levantamiento de evidencias, mientras la Fiscalía Especializada en Feminicidio integra la carpeta de investigación para judicializar el caso.

El imputado enfrentaría cargos por feminicidio y ataques a la autoridad, en tanto continúan las diligencias para esclarecer plenamente los hechos.

En otro caso, un hombre fue hallado sin vida y con huellas de violencia a un costado de la tienda Bodega Aurrerá ubicada en la calle Praxedis Balboa, en la colonia Hidalgo.

Tras un reporte ciudadano que alertaba sobre una persona tirada en el lugar, acudieron autoridades ministeriales y paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El cuerpo, que no ha sido identificado, fue trasladado al Servicio Médico Forense por personal de la Fiscalía estatal.

En un tercer hecho, un hombre de 72 años fue encontrado sin vida dentro de su vivienda, en la colonia Voluntad y Trabajo. La víctima, identificada como Fernando, presentaba una herida en la cabeza.

Reportes policiacos señalan que fue localizado por un familiar tras varios días sin tener contacto con él. La vivienda fue asegurada por autoridades ministeriales, que ya investigan las causas de la muerte.