"Yo diariamente hablo con las agencias de EU": secretario de Seguridad de Chihuahua (Video)

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Durante la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que el gobierno de Chihuahua cometió una falta al solicitar la colaboración del gobierno de Estados Unidos desde hace tiempo.

Se refirió a una entrevista que dio el secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya, en la que declara que tienen una colaboración con las autoridades y agencias estadunidenses.

"Aquí lo que hubo fue una falta de una autoridad estatal, eso es lo que es en el fondo esto. Una colaboración que pidió el gobierno del estado de Chihuahua o la Fiscalía General del Estado, está en ese proceso de revisión.”

Luego se refirió a lo que han declarado no sólo Gilberto Loya, sino el fiscal general: "La falta es de ellos, de pedir esa colaboración. Por supuesto, el gobierno de Estados Unidos, el embajador debería de haber informado a las instancias federales, pero la principal falla está en el gobierno estatal, que pidió esta colaboración y eso está en contra de la Constitución y en contra de la ley nacional”.

La entrevista a la que se refiere Sheinbaum fue publicada por el medio parralense El Monitor de Parral, y fue realizada por el periodista Jorge Salayandía.

El entrevistador le pregunta sobre las autoridades norteamericanas que entran al territorio chihuahuense, que no sólo intervienen, sino que tendrían oficina en Chihuahua para poder "estar concentrados".

"Hay gente que sí tiene crítica porque cree que apenas van a entrar estas corporaciones", pregunta Salayandía.

El secretario estatal de Seguridad Pública sostiene:

"No, mira, la verdad es que voy a decirte algo. Yo diariamente hablo este, en temas de colaboración, con las agencias de los Estados Unidos. Diariamente, ¿por qué? Porque tenemos que entender algo. La problemática que tenemos de violencia en el estado está directamente relacionada a la problemática que tienen los Estados Unidos. Y ellos entienden que la problemática que tienen está relacionada con la problemática que tiene México en materia de violencia.

"Lo que nosotros tenemos que entender es que, para atacar al monstruo de mil cabezas, que es la delincuencia organizada, necesitamos de toda la colaboración posible. A mí me preguntaron en una ocasión, 'oye, ¿tú qué opinas que el presidente Trump dice que la delincuencia organizada, que los cárteles organizados, que los cárteles son terroristas?' Mira, si con eso acabamos con los cárteles, bienvenido, qué bueno que se está haciendo.”

El funcionario sostiene que los enemigos de la paz sólo son los delincuentes que forman parte de carteles.

"Porque lo que tenemos que entender es que los enemigos de la paz son los delincuentes. No son los americanos, además los americanos nos generan economía al igual que nosotros a ellos. No, los enemigos son los delincuentes, los que generan homicidios son los delincuentes. Los Estados Unidos están preocupados por lo que a ellos les pasa allá y nosotros por lo que nos pasa acá, íbamos fuerzas.”

El periodista le cuestiona si estarían de acuerdo con una intervención por parte de la autoridad norteamericana.

"Por supuesto que en una colaboración, por supuesto que sí. No es un tema de intervencionismo, es un tema de colaboracionismo. Yo creo que eso es lo que aporta, y lo que la torre (La Torre Centinela) propone es ese centro de fusión ¿Qué es fusión? Colaboración, centro de fusión de inteligencia internacional, porque es así como los tenemos que atacar, con inteligencia, a eso sólo que lo apostamos."

La Torre Centinela es una pieza principal de la estrategia de seguridad pública de la actual administración, llamada "Plataforma Centinela". Es un edificio de 20 pisos ubicado en el centro de Ciudad Juárez, diseñado para albergar la sede de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y un Centro Internacional de Fusión de Inteligencia. Aún no la concluyen, pero coordina más de cuatro mil cámaras de videovigilancia en diversos municipios, ya instaladas.

Es un programa de Inteligencia Artificial que utiliza software para reconocimiento facial, lectura de placas y análisis de patrones delictivos.

"Yo no le apuesto a que haya agentes norteamericanos portando armas y disparando contra cárteles mexicanos, pero sí en esa colaboración fluida de inteligencia que nos dé a nosotros para ir por los que están aquí y también que les dé armas para ir ellos por los que están allá", continúa Gilberto Loya en la entrevista.

"¿Pero ya ha ocurrido?", pregunta Salayandía

El secretario responde: "Si, porsupuesto (...) A ver, ¿y eso por qué? Pues porque es una desesperación que los mismos norteamericanos tienen, de decir, 'oye, tienes policía policías débiles".

“Pero ¿cuál es la parte importante? Que la policía estatal, la policía del estado de Chihuahua que te decía de fortalecerla, la hemos fortalecido con el apoyo de ellos. Entonces, ellos mismos han evaluado a nuestros policías y eso nos ayuda mucho, ¿por qué? porque ese fortalecimiento que tienen les da confianza a ellos".

El funcionario concluye que lo principal es hacer una policía fuerte, darle herramientas y controlar el sistema penitenciario. "Y en todas, ellos nos han estado ayudando o con asesoría o con entrenamiento".