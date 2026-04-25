Agentes de la CIA no estaban acreditados para participar en operativos: Gabinete de Seguridad

Un agente durante el operativo en El Pinal, municipio de Morelos. Foto: Gobierno de Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los dos estadunidenses que murieron en un accidente vehicular en la sierra de Chihuahua el pasado 19 de abril no contaban con acreditación como agentes extranjeros debido a que uno ingresó como turista y otro con pasaporte diplomático, informó la mañana de este sábado el Gabinete de Seguridad.

En un comunicado, el gobierno federal insistió que el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no tenían conocimiento de que ambas personas, identificadas por medios estadunidenses como agentes de la CIA, estuvieran operando o fueran a participar físicamente en alguna acción operativa dentro del territorio nacional.

"La legislación mexicana es clara: no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional", dice el texto.

El comunicado recuerdó la existencia de mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y colaboración técnica, "siempre con respeto absoluto a la soberanía nacional, la reciprocidad, la confianza mutua y sin subordinación".

En ese sentido, asegura que ya se realizan las revisiones correspondientes en coordinación con las autoridades locales competentes y con la Embajada de Estados Unidos en México.

La participación de los agentes estadunidenses en un operativo para desmantelar un laboratorio de metanfetamina en la sierra de Chihuahua provocó un desencuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Apenas el viernes, la mandataria local dio a conocer la creación de una unidad especializada para investigar lo ocurrido entre el 17 y el 19 de abril, es decir, desde el operativo hasta la muerte de los agentes estadunidenses.

También recordó que un día antes, el jueves 23, se reunió con el secretario de Seguridad Pùblica federal, Omar García Harfuch, "para hablar del desmantelamiento del laboratorio de metanfetaminas y otras drogas más grande del país" en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, así como del accidente ocurrido en el mismo municipio de Morelos, donde perdieron la vida los dos agentes estadunidenses y dos estatales.