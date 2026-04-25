Asesinan en Ensenada al coordinador de la Unidad de Investigación de Homicidios (Video)

La camioneta en la que viajaba el agente de la Fiscalía de Baja California. Foto: @crimesbcs

ENSENADA, BC (apro).- Emboscado en la vía pública y con más de 100 disparos contra el vehículo en el que conducía sin escolta, fue asesinado el coordinador de la Unidad de Investigación de Homicidios en Ensenada y San Quintín, Ángel Pantoja Pantoja.

El hecho se registró cerca de las 09:16 horas del viernes 24 de abril en el municipio de Ensenada, Baja California, en la calle intersección de la avenida Lázaro Cárdenas y Horticultores, de la colonia Villas del Rey, en el municipio de Ensenada, Baja California; tras el crimen se originó un operativo para vigilar accesos en diferentes puntos del puerto, pero no se registraron detenidos.

La titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), Ma. Elena Andrade Ramírez, lamentó el hecho y brindó una rueda de prensa en la que confirmó que el agente del Ministerio Público conducía solo una unidad oficial y al parecer venía de su domicilio.

“Varios sujetos lo acorralaron, lo cercaron a bordo de dos vehículos: un KIA color gris oscuro y un Honda CR-V color azul, impidiéndole la oportunidad de escaparse de alguna manera. Bajándose varios sujetos y accionando contra él armas de fuego diverso, armas largas, armas cortas, las cuales dispararon en más de 100 ocasiones, privándolo de la vida en el lugar”, detalló.

La funcionaria estatal indicó que, posteriormente, los agresores se dieron a la fuga.

Agregó que actualmente están en la investigación pericial y el análisis de la evidencia recabada en el sitio.

Andrade Ramírez refirió que Ángel Pantoja Pantoja, de 40 años y quien dejó familia, formaba parte del grupo que lleva “asuntos delicados” en los que hay relación con el crimen organizado, aunque no señaló alguno en específico.

“El agente Pantoja había logrado grandes resultados, bajo la dirección del titular (fiscal regional Miguel Ángel Pérez Rojas) en hechos relacionados con homicidios de muy alto impacto... Pantoja trabajó de esa manera. No había asunto que le asignara que no lo resolviera, aunque fueran asuntos muy delicados. Él sabía el riesgo que conllevaba este trabajo, pero siempre fue un apasionado, un responsable en su trabajo, en la investigación de homicidios y coordinando el grupo que estaba a su cargo, como a los agentes estatales de investigación”, expresó Andrade Ramírez.

Agregó que tampoco contaba con amenazas y que no había sido señalado en algún tipo de “narcomanta”.

La fiscal general comentó que tampoco descartan que el asesinato de Pantoja esté relacionado con el caso de Israel Ortiz Castillo, subcomandante operativo de la FGE, muerto a balazos el pasado 16 de enero, en una escena donde los agresores dejaron dos vehículos incendiados.

Este último caso, según trascendió en su momento, tomó notoriedad por la muerte de un joven de 21 años de edad cuando los ministeriales intentaban capturar al padre de la víctima, el expolicía Martín “N”, que contaba con una orden de aprehensión activa.

“No lo descartamos, ¿por qué? Porque los homicidios todos los dirigía Pantoja. Algunos con unos agentes, otros con diversos agentes. En ocasiones eran coincidentes los agentes estatales de investigación, pero siempre era Pantoja. Era el que se hacía cargo de la investigación, de la resolución”, indicó.

Y sobre la falta de escoltas, aclaró que siempre cuentan con acompañamiento, pero este viernes se dirigía a una reunión de “un tema operativo” donde iban a estar todos los coordinadores.

“Supongo que por ello no avisó a los agentes”, según explicó la fiscal general.