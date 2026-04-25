PÃ‰NJAMO, Gto. (apro).- Durante las primeras horas de este sÃ¡bado, la FiscalÃ­a General del Estado y el EjÃ©rcito Mexicano, realizaron un operativo en las instalaciones de la PolicÃ­a Municipal. El resultado fueron ocho elementos detenidos acusados de participar en "eventos delictivos".

Tras el despliegue en las instalaciones de la policÃ­a que generÃ³ alarma entre los habitantes, la FiscalÃ­a local difundiÃ³ un comunicado de prensa en el que seÃ±ala que el operativo se realizÃ³ como parte de investigaciones en curso para el esclarecimiento de hechos delictivos.

"La acciÃ³n fue realizada en estricto apego a la legalidad y como resultado del compromiso institucional de garantizar que toda conducta ilÃ­cita sea investigada y sancionada conforme a derecho, sin excepciÃ³n", asegurÃ³ el organismo en el comunicado de prensa.

Sin embargo, no se dieron a conocer detalles sobre los "eventos delictivos" en los que habrÃ­an participado policÃ­as municipales, solo asegurÃ³ que las personas detenidas serÃ¡n puestas a disposiciÃ³n de un juez para que se determine su situaciÃ³n jurÃ­dica en las prÃ³ximas horas.

"La FiscalÃ­a General del Estado de Guanajuato reitera que actuarÃ¡ con firmeza frente a cualquier acto que atente contra la vida, la legalidad y la confianza de la ciudadanÃ­a, sin importar la investidura de quienes resulten involucrados".

La instituciÃ³n se comprometiÃ³ a brindar informaciÃ³n conforme avancen las investigaciones. "Privilegiando la transparencia y el respeto irrestricto a los derechos humanos", seÃ±alÃ³.

Por su parte, el gobierno municipal de PÃ©njamo encabezado por la morenista Yozajamby Molina Balver, tambiÃ©n enviÃ³ una postura institucional en la que asegurÃ³ que durante el operativo en el cuartel de la PolicÃ­a Municipal se dieron todas las facilidades para que autoridades federales y estatales pudieran hacer la revisiÃ³n.

"En ningÃºn momento este operativo afectÃ³ la operatividad de la corporaciÃ³n municipal. Los servicios de vigilancia y la presencia policial se mantuvieron de manera normal en los distintos sectores del municipio", seÃ±ala el gobierno municipal de PÃ©njamo.

La autoridad municipal no dio mÃ¡s detalles sobre el operativo, tampoco hablÃ³ de los policÃ­as municipales detenidos o los controles de control y confianza en la corporaciÃ³n.

En PÃ©njamo, de acuerdo con informaciÃ³n oficial del gobierno municipal difundida a principios de 2026, el 90 por ciento de los elementos de la direcciÃ³n de Seguridad PÃºblica contaban con los exÃ¡menes de control y confianza aprobados, mientras que el resto estaban todavÃ­a en el proceso de evaluaciÃ³n.

Desde julio de 2025 fue designado Luis Humberto Posadas Estrada como director de Seguridad PÃºblica municipal. El responsable de la seguridad en el municipio fronterizo con MichoacÃ¡n es ex agente de investigaciÃ³n criminal de la FiscalÃ­a General del Estado, tambiÃ©n fue policÃ­a federal.