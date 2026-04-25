Enfrentamiento armado entre crimen organizado y comuneros tsotsiles deja 2 muertos y un desaparecidos

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.; (apro).- A más de 24 horas del enfrentamiento armado entre presuntos integrantes del crimen organizado y comuneros tsotsiles de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-Casa del Pueblo), la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha logrado ingresar totalmente a la zona de conflicto para el levantamiento de posibles víctimas adicionales. Hasta el momento, el saldo oficial es de dos personas fallecidas, siete lesionados y un desaparecido.

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que la refriega dejó un saldo preliminar de dos víctimas mortales, identificadas como Maricruz Gordillo Moreno (quien se encontraba de visita en el lugar) y Luis Alfonso López Sánchez. Ambos cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Tuxtla Gutiérrez para su identificación y posterior entrega a sus familiares.

Asimismo, se reporta la desaparición de Francisco Javier Nuriulú Suchiapa. Respecto a los heridos, siete personas -entre ellas una mujer- presentan impactos de proyectil de arma de fuego; debido a la gravedad de sus lesiones, fueron trasladadas a la capital del estado para recibir atención médica especializada.

Versiones sobre bajas del crimen organizado

A través de redes sociales, ha trascendido la presunta muerte de Gerardo Gael Machado, alias “El Azul” o “El Blu”, identificado como sobrino de Jesús Esteban Machado Meza, “El Güero Pulseras”, presunto jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Chiapas. No obstante, las autoridades estatales no han confirmado este deceso.

Pobladores de Venustiano Carranza sostienen que varios integrantes del grupo civil armado perdieron la vida en el intercambio de fuego, pero se desconoce el paradero de sus cuerpos. Al respecto, el fiscal Llaven Abarca señaló que, como parte de las primeras investigaciones, se localizaron dos vehículos calcinados en el lugar de los hechos.

Origen del conflicto: Disputa territorial y presencia criminal

Los hechos se desencadenaron el viernes 24 de abril; como parte de sus acciones anuales, la OCEZ-Casa del Pueblo instaló un bloqueo en las entradas de la cabecera municipal para protestar contra los trabajos de “brecheo” realizados por la Alianza de Comuneros Indígenas Tsotsil Totik San Bartolomé de los Llanos, organización con la que mantienen una disputa territorial desde hace 50 años.

Alrededor de las 16:00 horas, camionetas con hombres armados intentaron cruzar el bloqueo por la fuerza, lo que desató la balacera. Se presume que estos sujetos provenían del municipio de Nicolás Ruiz, donde previamente habían sostenido otro enfrentamiento con indígenas tsotsiles que impiden el ingreso de grupos criminales a sus territorios.

Situación actual

Aunque los campesinos de la OCEZ levantaron el bloqueo este sábado, la incertidumbre impera en la región de Los Llanos, zona estratégica que conecta el centro del estado con la franja fronteriza.

Habitantes locales han denunciado que grupos civiles armados continúan merodeando el área, por lo que el clima de inseguridad permanece latente.