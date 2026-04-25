Enfrentamiento entre comuneros y presuntos sicarios deja al menos seis muertos en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Un enfrentamiento armado entre presuntos integrantes del crimen organizado y comuneros de la Organización Campesina Emiliano Zapata OCEZ-Casa del Pueblo, dejó un saldo preliminar no confirmado de seis personas fallecidas y varios heridos, de acuerdo con pobladores de la región.

Los hechos ocurrieron entre los municipios de Venustiano Carranza y Nicolás Ruiz, donde comunidades indígenas tsotsiles mantienen sistemas de organización y control territorial. Versiones de habitantes señalan que el conflicto inició cuando sujetos armados, presuntamente provenientes del ejido Nuevo León, en el municipio de Teopisca, ingresaron a Nicolás Ruiz a bordo de vehículos y abrieron fuego en un punto de control comunitario.

De acuerdo con fuentes locales, en ese primer enfrentamiento habrían muerto dos personas y otras dos resultaron heridas. Posteriormente, los agresores se dirigieron hacia Venustiano Carranza, donde se toparon con bloqueo instalado por comuneros de la Casa del Pueblo.

“En una de las entradas los dejaron pasar, pero en otra hubo resistencia y se desató un enfrentamiento”, relataron pobladores. Según estas versiones, el saldo sería de al menos diez personas fallecidas: seis presuntos delincuentes y cuatro comuneros, además de varios lesionados.

La Fiscalía General del Estado informó que, hasta la noche de viernes, no contaba con una cifra oficial de víctimas mortales, ya que se encuentran haciendo las diligencias.

Por su parte, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar confirmó únicamente la atención médica de seis personas lesionadas, quienes fueron trasladadas al Instituto Mexicano del Seguro Social Rural de Venustiano Carranza. “Cuatro están estables y dos están siendo atendidos de forma oportuna”, detalló.

El mandatario explicó que los comuneros de Nicolás Ruiz detectaron un vehículo sospechoso que abrió fuego en un punto de control ejidal, lo que provocó la reacción inmediata de la organización comunitaria para proteger a la población.

En redes sociales circularon videos que muestran momentos del enfrentamiento, así como imágenes de personas armadas y cuerpos tendidos en el suelo. En algunos materiales también se observan disparos y escenas de alta violencia, aunque su autenticidad no ha sido verificada por autoridades.

Además, audios difundidos por aplicaciones de mensajería evidencian llamados urgentes de pobladores solicitando refuerzos armados ante la magnitud del conflicto.

Elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, incluyendo la Guardia Nacional y la VII Región Militar, desplegaron un operativo en la zona. También se reportó el sobrevuelo de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad del Pueblo para vigilar el área.

“El objetivo es restablecer el orden, proteger la integridad de las familias y prevenir nuevos incidentes”, señalaron autoridades en un comunicado.