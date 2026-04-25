Exigen justicia en Ensenada por Carolina Flores, exreina de belleza asesinada por su suegra

ENSENADA, BC (apro).- La señora Reyna Gómez Molina, madre de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza ensenadense asesinada a balazos en Polanco, en la Ciudad de México, aseguró que no tiene algún conflicto con su yerno y que ambos buscan justicia para la joven de 27 años de edad.

La madre lo expresó durante su mensaje al concluir la marcha pacífica realizada este sábado 25 de abril en el municipio de Ensenada, Baja California, y al que asistieron cientos de personas para expresar sus condolencias y exigir resultados a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

La muerte de Carolina, Miss Teen Universe Baja California 2017, ocurrió el pasado 15 de abril, pero fue reportado hasta el día 16 por el esposo, Alejandro Sánchez Herrera; el caso es investigado como feminicidio y señalada como presunta responsable la suegra, Erika María Guadalupe Herrera Coriant, quien actualmente se encuentra prófuga.

A la exmodelo de 27 años de edad le sobrevive una bebé de 8 meses, así como un hermano y una hermana.

“En estos momentos el niño se encuentra con su papá. Yo sé que él está cuidado y atendido, y yo no tengo ningún conflicto con mi yerno porque, tanto él como yo, sólo buscamos que se haga justicia”, afirmó Gómez Molina.

Rodeada de amistades y ciudadanía solidaria, quienes marcharon desde el Centro Estatal de las Artes (Ceart) Ensenada, pasaron por la zona turística y concluyeron en el Monumento a la Madre en el Parque Revolución, la madre compartió que con Carolina hacía equipo, mismo que actualmente “está roto” e “incompleto”.

“No tengo palabras para expresar el dolor tan grande por el que estoy pasando. Mis lágrimas no son suficientes para sacar este dolor que siento… (era) excelente mamá de un bebé de apenas ocho meses; la mejor hermana, nieta, amiga. De buen corazón: siempre apoyando a los niños enfermos y a la beneficencia para perritos en la calle. A ella todo el mundo la quería”, expresó.

La señora Reyna Gómez Molina agregó que recibir la llamada sobre el caso “es lo peor que te puede pasar como mamá”.

Juliana Cortés Galván, amiga de Carolina y a quien conoció durante el periodo de certámenes, compartió a Proceso que era “una niña brillante”.

“Bonita, pero no sólo era bonita por fuera, sino también por dentro. Su luz, sencillez y humildad siempre deslumbraban en cualquier lugar que ella iba… Yo sé que ella quiere justicia”, subrayó.

La marcha destaca porque las y los asistentes vistieron de blanco, además de mostrar cartulinas y lonas con distintos mensajes dirigidos a las autoridades investigadoras del caso.