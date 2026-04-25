Pobladores señalan falta de medicinas y personal de salud durante evento de Sheinbaum en Hidalgo. Foto: X: @juliomenchaca_

HIDALGO (apro).- Durante un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum en Tenango de Doria, Hidalgo, habitantes tomaron la palabra para señalar falta de medicinas y de personal de salud en los hospitales de la región Otomí-Tepehua, lo cual, afirmaron, impedía la atención oportuna para los pacientes.

Sheinbaum acudió al municipio para verificar el suministro de medicamentos, por lo que visitó el Centro de Salud, donde también pobladores le expusieron la falta de médicos y de fármacos.

Asimismo, en el evento público que formó parte de una gira en Hidalgo del 24 y 25 de abril de 2026 para la supervisión de infraestructura y el seguimiento a compromisos sociales, un ciudadano tomó el micrófono para decirle a la presidente, a quien tenía a unos metros, porque él estaba colocado al límite de las vallas que lo separaban con el presídium, que uno de sus familiares no había recibido atención médica, por la falta de galenos los fines de semana, mientras que entre semana el servicio era insuficiente, pues sólo había una médico para atender a todos los pacientes.

"No hay doctores y no hay medicamentos; nomás hay un doctor que atiende todo", expresó el poblador, mientras la presidenta también usaba el micrófono instalado en el atril desde el que presidía el evento para decir que el caso se iba a atender y, previamente, pedir a los interlocutores que después de que se entonara el Himno Nacional –y con ello, culminara el acto público–, se recibieran las peticiones de gestión, para lo cual ella se acercaría.

—El fin de semana nada más hay un doctor —insistió el ciudadano.

—Ay, eso sí pasa, los fines de semana —respondió la presidenta, para después preguntarle al hombre, que usaba una mochila de tela y una gorra guinda con blanco:—, ¿y entre semana?

—Entre semana hay una igual, una nada más.

—Ya, ahorita lo vamos a ver —reiteró Sheinbaum.

La mandataria comprometió que atendería la demanda, a la que se sumaron otros dos adultos mayores, quienes también expusieron cobros, pero principalmente, le externaron: "con todo respeto, pero no hay doctores". "Ahorita lo arreglamos", les respondió la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

La gira de Sheinbaum en Hidalgo comenzó este viernes con la supervisión del Tren AIFA-Pachuca, una obra ferroviaria de 57 kilómetros, que actualmente, tiene un avance estimado del 30 por ciento.

Más tarde, acudió a Singuilucan para supervisar programas y obras locales.

Este sábado, la agenda en la región Otomí-Tepehua incluye visitas a Tenango de Doria y Acaxochitlán. En esta zona, la presidenta dará seguimiento a las comunidades afectadas por lluvias de octubre, que en Hidalgo dejaron 23 personas fallecidas, daños en 236 comunidades de 28 municipios, concentrados en las zonas de la Sierra Otomí-Tepehua, Sierra Alta y la Huasteca.

Antes de este último viaje previsto en la agenda oficial, la mandataria inauguró la nueva Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento en Pachuca, cuyo costo superó los 518 millones de pesos.