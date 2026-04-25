Viernes violento deja nueve personas asesinadas en Sinaloa

CULIACÁN, Sin. (apro).- Con nueve asesinatos en el estado, la jornada de viernes dejó a Sinaloa como la entidad con mayor incidencia a nivel nacional, según el registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Sinaloa tuvo la mayor incidencia por encima de Ciudad de México, con cinco homicidios, y los estados de Guanajuato, Estado de México, Jalisco y Veracruz, que acumularon cuatro de manera respectiva. En total, en la República hubo 53 homicidios dolosos, según el SESNSP.

Los casos se registran en una jornada que incluyó una persecución en una zona céntrica de la capital que dejó dos mujeres policías baleadas, que dejó además cinco despojos violentos de vehículos y el aseguramiento de armas en una comunidad rural de Culiacán.

En Culiacán, según el reporte diario de la Fiscalía General del Estado (FGE) se registraron seis casos, la gran mayoría en la zona norte de la ciudad y todos ellos en un lapso de 3 horas.

En Mazatlán el registro fue de tres asesinatos, uno en la colonia la Sirena y un par en Lomas del Ébano.