Ataque deja al menos seis muertos, heridos y desaparecidos en Chiapas

El organismo demandó medidas cautelares para la búsqueda con vida de Ángel Jiménez López, quien permanece desaparecido desde el día de la agresión . Foto: Especial

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (apro).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) exigió a autoridades federales y estatales una investigación eficaz del ataque armado ocurrido el 24 de abril en el municipio de Nicolás Ruiz, donde fueron asesinados José Alfredo Jiménez Paredes y Luis Ángel Gómez Ramírez.

En una acción urgente, el organismo demandó medidas cautelares para la búsqueda con vida de Ángel Jiménez López, quien permanece desaparecido desde el día de la agresión.

De acuerdo con testimonios recabados por el Frayba, un grupo de civiles armados a bordo de camionetas irrumpió en la comunidad y disparó contra la población durante aproximadamente una hora. En el ataque también resultaron heridos Romeo López Pérez y Raquel López Díaz.

El organismo alertó que, tras los hechos, continuaron reportes de violencia en caminos cercanos, así como amenazas de nuevas incursiones armadas. “Para la noche del 25 de abril, se difundieron rumores sobre el posible regreso del grupo agresor, lo que mantiene a la población en estado de alerta máxima”.

El Frayba recordó que desde inicios de 2025 comunidades de la zona se organizaron en guardias comunitarias ante la omisión de autoridades frente a la violencia del crimen organizado.

Asimismo, exigió atención médica urgente para los heridos y garantías de seguridad para la población, en especial mujeres, niñas, niños y personas adultas mayores.

Por su parte, el obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, condenó los hechos y llamó a construir la paz en los municipios de Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza.

“Son acciones claramente delictuosas; no se puede resolver ningún conflicto mediante la violencia”, afirmó.

Cronología del ataque

De acuerdo con pobladores, la agresión inició alrededor de las 15:00 horas del viernes, cuando al menos cinco camionetas con hombres armados ingresaron al municipio desde caminos que conectan con Teopisca.

Tras el ataque en Nicolás Ruiz, los agresores avanzaron hacia Venustiano Carranza, donde comuneros mantenían bloqueos por demandas agrarias. En ese punto se registró un enfrentamiento armado.

Según reportes preliminares, el saldo total asciende a seis personas fallecidas, siete heridas y al menos dos desaparecidas. Entre las víctimas confirmadas por la Fiscalía estatal se encuentran Luis Alfonso López Sánchez y Maricruz Gordillo Moreno, esta última fallecida de manera incidental.

El titular de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que también fueron localizados dos vehículos calcinados y que las investigaciones continúan.

Denuncian incursión del crimen organizado

La Alianza por la Seguridad y el Bien de Nuestros Territorios de Nicolás Ruiz sostuvo que el ataque fue perpetrado por grupos del crimen organizado o paramilitares, y confirmó la muerte de dos comuneros, lo que eleva a cuatro los asesinatos reconocidos oficialmente en ambos municipios.

La organización señaló que Ángel Jiménez López continúa desaparecido, mientras crece la incertidumbre en la comunidad. También denunció irregularidades en la certificación de las causas de muerte de las víctimas.

Los pobladores afirmaron que su organización comunitaria surgió ante la falta de acción gubernamental y subrayaron que su lucha actual se centra en la defensa de la seguridad y el territorio, más que en conflictos agrarios. “Somos un pueblo organizado que busca la paz; no confundan nuestra lucha”, indicaron.

Hasta el momento, la información oficial fluye con lentitud y no se ha confirmado plenamente la identidad de todas las víctimas ni la posible participación de grupos delictivos específicos.