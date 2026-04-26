Detienen a alcalde de Tlalnepantla, Morelos; enfrenta denuncia por presunto abuso contra menor

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El presidente municipal de Tlalnepantla, Jorge Armando “N”, fue detenido la noche del sábado, así lo confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos.

Lo anterior ocurrió, según información corroborada por Proceso, derivado de una denuncia presentada en su contra por presunto abuso en agravio de una persona menor de edad.

De acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la detención se realizó el 25 de abril de 2026 a las 21:55 horas, en la carretera Yautepec–Tlayacapan, a la altura del kilómetro 10, en la colonia Pantitlán, municipio de Tlayacapan. La aprehensión fue efectuada por elementos de la policía municipal.

Los primeros informes policiales refieren que en ese punto el edil habría sido ubicado en una situación de carácter sexual con la persona menor, lo que derivó en su aseguramiento y puesta a disposición de las autoridades.

Tras su detención, el funcionario fue trasladado a la comandancia conocida como Torre XXI, donde se iniciaron las diligencias correspondientes.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que Jorge Armando “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente por probables hechos delictivos, y precisó que será en las próximas horas cuando se determine su situación jurídica.

El caso fue inscrito en el Registro Nacional de Detenciones y se prevé que el edil sea presentado ante un juez de control. Rubio, quien llegó al cargo postulado por el Partido Encuentro Solidario (PES), podría ser trasladado a un centro penitenciario mientras avanzan las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la situación de la persona menor de edad ni sobre las medidas de protección implementadas.