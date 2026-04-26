Funcionario de CILA muere ahogado al volcarse kayak en el Río Bravo

En el Río Bravo se pretendió rescatar a dos personas cuya embarcación se volcó cerca la presa La Amistad mientras realizaban un paseo en kayak. Foto: Especial

SALTILLO, Coahuila (apro).- Roberto Enríquez de la Garza, subdirector de Operación de la Comisión Internacional de Límites y Aguas del lado mexicano, perdió la vida ahogado en el Río Bravo cuando pretendió rescatar a dos personas cuya embarcación se volcó cerca la presa La Amistad mientras realizaban un paseo en kayak. Otro joven murió también ahogado en el accidente.

Fue la mañana del domingo que un grupo de entre 20 a 30 personas iniciaron el recorrido en las pequeñas embarcaciones, pero al pasar por una cortina de la Presa la Amistad, ubicada en Ciudad Acuña, una de las pequeñas unidades se volcó y sus ocupantes cayeron a la corriente del río.

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La fuerza del agua arrastró a los ocupantes y el funcionario de CILA trató de rescatarlos, pero fue llevado por la corriente. Horas más tarde su cuerpo fue rescatado por personal de la Patrulla Fronteriza en el lado de Estados Unidos, que al igual que en la parte mexicana se emprendió un operativo para ubicar a las personas.

También se localizó el cuerpo de José Ortiz, de 17 años de edad, quien viajaba en la embarcación accidentada junto con Jorge Cerda Medrano y quien logró salir a flote con la ayuda del funcionario de CILA, quien regresó para apoyar al joven pero no logró. El cuerpo del Ortiz también fue localizado varias horas después aguas abajo de la Presa La Amistad.

El paseo fue organizado por el usuario en redes sociales Maverik Fishing, quien señaló que lograron rescatar a una persona, pero no así al joven que también perdió la vida.

“Fuerte accidente banda: dos muertes, dos ahogados. En la cortina que está casi llegando a la presa logré salvar a uno, pero no puede… y se acaban de acaban de ahogar dos personas en una ruta de kayak y hubo un gran accidente. No puedo ni hablar”, dijo durante una transmisión y un mensaje posterior explicó que él fue quien organizó el paseo.

Al lugar acudieron diversas autoridades para atender crisis nerviosas de los paseantes, quienes realizan ese tipo de recorridos en la zona con frecuencia.

El secretario de Relaciones Exteriores emitió en sus redes sociales un mensaje en el que envió el pésame a familiares y amigos de Enríquez de la Garza, al igual que funcionarios de CILA en la oficina de Ciudad Acuña.