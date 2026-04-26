“No es progreso, es ecocidio": ciudadanos protestan contra cablebús en Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).- Al grito de "no es progreso, es ecocidio", ambientalistas, académicos, estudiantes, artistas y colonos marcharon está tarde por calles de Puebla para manifestar su rechazo al proyecto del gobierno de Alejandro Armenta de construir un sistema de transporte por cable en esta ciudad.

En un acto que realizaron en el Zócalo, los activistas demandaron que el gobierno estatal reconsidere este proyecto y que tome en cuenta los problemas de movilidad de las periferias de esta ciudad que realmente no se atenderían con este nuevo sistema de transporte.

Igual, reclamaron al gobierno armentista que no criminalice y persiga a los opositores a esa obra que han solicitado información o que han evidenciado que ese sistema, en el que se pretende invertir casi 7 mil millones de pesos, sólo atenderá de un 2 a un 3 por ciento de las necesidades de usuarios del transporte en esta ciudad.

Esto, luego de que en los últimos días, medios de comunicación afines al gobierno estatal, han desatado una campaña en contra de Armando Pliego Ishikawa, especialista en movilidad, que ha cuestionado esa obra.

También, estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) denunciaron que la institución presiona a los opositores al cablebús en vez de tomar un papel crítico ante las afectaciones que tendrá está obra en una de las sedes de la casa de estudios en la cual se afectará la vegetación.

Aunque el gobierno estatal, asegura que no se talarán árboles pues los 98 que se afectarán por este proyecto serán trasplantados con una supuesta técnica japonesa, los participantes en esta marcha advirtieron que "los árboles no son muebles, se mueren si los mueves".

Esta es la sexta marcha que organizan colectivos y ciudadanos para protestar contra el cablebús.