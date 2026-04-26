UAEM firma convenio con estudiantes; prevén regreso a clases el 30 de abril

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y estudiantes en paro firmaron un convenio que prevé un posible regreso a clases el 30 de abril, sujeto al cumplimiento de acuerdos. Foto: Especial

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Tras casi dos meses de paro estudiantil, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y estudiantes en paro firmaron un convenio que prevé un posible regreso a clases el 30 de abril, sujeto al cumplimiento de acuerdos. El documento reconoce a la Resistencia Estudiantil UAEM como interlocutor y establece mecanismos de seguimiento al pliego petitorio presentado el 1 de abril de 2026.

El acuerdo contempla la instalación de una Comisión Mixta de Diagnóstico, de carácter paritario, que realizará un recorrido el 27 de abril en el Campus Chamilpa y Zona Belenes, en dos horarios: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, con la entrega de un informe público.

El 28 de abril la UAEM entregará un cronograma con acciones, responsables y fechas de cumplimiento en materia de seguridad y bienestar universitario. Ese mismo día, a las 16:00 horas, se llevará a cabo la primera mesa de trabajo para su revisión.

Firma del convenio

El 29 de abril se realizará una segunda mesa de trabajo para la recuperación del semestre con participación de titulares de unidades académicas. Ese día también se prevé el ingreso de personal administrativo, académico y de centros de investigación, así como la operación del Centro Médico Universitario, con registro mediante bitácoras.

El convenio establece el inicio de clases virtuales el 30 de abril para unidades académicas en paro, como medida previa al retorno presencial.

Como parte de los acuerdos, la UAEM reconoce a la Resistencia Estudiantil UAEM como interlocutor, respeta sus mecanismos internos de consulta y establece protocolos de seguridad interna, un plan de recuperación académica y la continuidad de mesas de diálogo subsecuentes.

Madres y padres advierten que vigilarán cumplimiento de acuerdos tras firma entre estudiantes y rectoría

Madres y padres de estudiantes en paro de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) señalaron que mantendrán vigilancia sobre el cumplimiento de los acuerdos firmados entre la representación estudiantil y la rectoría, al considerar que aún existen dudas sobre su aplicación efectiva.

En un posicionamiento, indicaron que aunque la firma del acuerdo representa un avance en el diálogo, no garantiza por sí misma la atención de demandas relacionadas con seguridad, condiciones académicas y prevención de la violencia dentro de la institución.

Añadieron que darán seguimiento a que los compromisos se traduzcan en acciones concretas en los planteles y pidieron acompañamiento de autoridades estatales para verificar su cumplimiento.

Además, llamaron a la rectora de la UAEM a garantizar que los acuerdos no queden en el papel y se implementen de manera puntual, transparente y sin represalias contra la comunidad estudiantil.

Reiteraron su respaldo al movimiento y señalaron que permanecerán atentos al desarrollo del proceso de implementación y a las condiciones para un eventual regreso a clases.