Advierten que Jara busca imponer rector en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- A 16 días de las elecciones para la rectoría de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) correspondientes al periodo 2026-2030, el Frente por la Defensa de la Autonomía Universitaria denunció la intervención del gobernador Salomón Jara Cruz para imponer mediante actos de represión a su exsecretario de finanzas, Farid Acevedo López.

Luego de informar que líderes sindicales y catedráticos de la UABJO se ampararon ante actos de represión del gobernador para imponer su candidato, le advirtieron “que lo escuchen bien los que despachan en el poder: la UABJO no es una secretaria de gobierno ni una moneda de cambio electoral”.

Y “anticiparon que en la universidad se desarrollará una segunda revocación de mandato para Salomón Jara Cruz, un proceso de estado donde el voto libre puede repetir un rechazo a su mandato y un golpe de realidad a la autodenominada primavera oaxaqueña'.

En un video de seis minutos con 47 segundos, Pedro Sosa Gutiérrez, docente de la Facultad de Derecho, leyó un pronunciamiento en el que informó que “líderes sindicales y catedráticos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) solicitaron el amparo de la justicia federal ante amenazas de ordenes de aprehensión y despidos injustificados”.

El Frente por la Defensa de la Autonomía Universitaria vinculado al bloque que respalda la candidatura de Enrique Martínez, resaltó el lema: “donde pasó Juárez no pasará la represión” y es que integrantes de direcciones de escuelas y sindicatos universitarios acusaron que la autonomía de la máxima casa de estudios se dio desde la campaña anticipada de Farid Acevedo.

Denunciaron que “bajo la coerción del Estado, se identificó el entreguismo del rector Christian Carreño y sus cómplices. Hoy no hay universitario que no sepa del oficialismo interno y externo con el objetivo de imponer una administración títere, en beneficio del gobierno del estado. Hoy no hay compañero universitario que no sepa que la actual rectoría ha pactado la entrega a cambio de impunidad”.

Ante las pretensiones de encarcelar o despedir a trabajadores universitarios, sostuvieron que “la UABJO no se dobla, la autonomía no se vende, somos universitarios conscientes que recogen la vara de la justicia de Benito Juárez, no para adornar un escritorio, sino para marcar límites con el estado”.

Insistieron que la autonomía de la UABJO se encuentra bajo asedio de quienes confunden el presupuesto público con el derecho de propiedad.

Las elecciones para la rectoría de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) correspondientes al periodo 2026-2030 están programadas para llevarse a cabo el 13 de mayo de 2026. Este proceso marca la renovación de la administración tras el periodo de Cristian Eder Carreño López.

El Consejo Universitario ya instaló la Comisión Electoral, conformada por 10 integrantes (cuatro docentes, cuatro estudiantes y dos trabajadores), encargada de organizar la sucesión.

Este proceso es significativo ya que representa el retorno a las elecciones tras nueve años de interinatos y cambios en la normativa universitaria, siendo el último proceso electivo completo el de 2017.