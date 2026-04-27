Armenta se deslinda de despido de abogada que protestó en acto de Sheinbaum

PUEBLA, Pue., (apro).- El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier se deslindó del despido de Julisa Contreras Zúñiga, la joven abogada a quien el Poder Judicial de Puebla le rescindió su contrato luego de que protestó en el acto de la presidenta Claudia Sheinbaum en Ciudad Modelo.

"Yo no tengo nada que ver en las decisiones que tome el Poder Judicial o el Poder Legislativo. Soy responsable de la Administración Pública Estatal”, dijo el mandatario aunque la activista, opositora al Polo de Desarrollo del Bienestar en esa localidad, acusó directamente al mandatario morenista de la campaña de represión que se desató en su contra a partir de su acto de protesta.

“El Poder Judicial es un poder público autónomo igual que el Poder Legislativo, entonces los nombramientos y los retiros de cargos competen a las valoraciones que hacen las propias autoridades administrativas.", justificó el mandatario.

Luego de eso, dijo que invitaba a Julisa a colaborar en su gobierno para demostrar que “no tenemos ningún problema con nadie”.

Cabe señalar que la abogada fue despedida apenas unos días después del acto que se realizó el 11 de abril, encabezado por la presidenta, en el cual Contreras Zúñiga desplegó una lona en contra de la recicladora de basura que se pretende instalar en el municipio de San José Chiapa.

En ese momento se armó una trifulca, pues funcionarios de la Secretaría de Gobernación del Estado jalonearon la manta para tratar de evitar que se manifestara aún con el riesgo de que la joven se golpeara contra las vallas.

“Ni dos días le llevó al gobernador dar con mi cabeza”, manifestó Contreras Zúñiga cuando dio a conocer que, desde el lunes 13 de abril, el departamento de Recursos Humanos del Poder Judicial de Puebla le pidió que firmara su renuncia, pero, como no aceptó, le rescindieron el contrato que apenas había renovado en enero de este año.

Además de ser despedida, a partir de esta protesta, Julisa fue víctima de una campaña en redes sociales por parte de medios de comunicación afines al gobierno armentista, en la cual se le señalaba como “operadora del PAN” y de haber acudido al acto sólo con la intención de “reventarlo y generar desorden”.

Julisa Contreras forma parte del Movimiento en Defensa del Agua, la Tierra y la Vida, que conformaron pobladores de San José Chiapa y municipios de Cuenca Libres Oriental para oponerse a la instalación en esa localidad del Polo de Economía Circular, consistente en un parque de reciclaje de basura.

Otra campaña

El Colectivo Hermanos Serdán también denunció una campaña de desprestigio que se desató en medios de comunicación y redes sociales en contra de Armando Pliego Ishikawa, experto en movilidad quien ha criticado el proyecto del gobierno armentista de construir un sistema de transporte por cable en esta ciudad.

“Consideramos cobarde que, en lugar de responder con información pública y argumentos, se pretenda cuestionar la trayectoria de Armando en temas de movilidad mediante descalificaciones orientadas a callar su voz”, reclamó el Colectivo.

Agregó que los señalamientos que ha hecho Pliego Ishikawa sobre el proyecto del cablebús han sido puntuales como el hecho de que el gobierno no ha presentado un diagnóstico público, ni estudios de origen-destino, costo-beneficio, integración con el sistema de transporte existente o sobre posibles afectaciones ambientales que tendría.

“Si el cablebús es una obra técnicamente justificada, socialmente necesaria y ambientalmente viable, el gobierno debe demostrarlo con documentos, no con campañas de desprestigio”, subrayó la organización, la cual pidió detener esas publicaciones no sólo contra Pliego Ishikawa, sino contra cualquier otro participante en el movimiento ciudadano que se ha manifestado contra esa obra.

“Cuando una obra pública se sostiene con argumentos, se defiende y justifica con información, estudios y debate abierto; cuando se sostiene con campañas sucias, lo que queda expuesto es la debilidad política de quienes no pueden responder de frente a la sociedad”, puntualizó el Colectivo Hermanos Serdán.