Aseguran casi una tonelada de cocaína frente a las costas de Puerto Chiapas. Foto: Marina

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Una embarcación menor con seis extranjeros a bordo que transportaban cerca de una tonelada de cocaína frente a las costas de Puerto Chiapas, fue asegurada en un operativo coordinado entre fuerzas federales y la Secretaría de Marina (Semar), en funciones de Guardia Costera.

La detección la realizó la Armada de México mediante el sistema de vigilancia marítima a 65 millas náuticas (aproximadamente 120 km) al noroeste de Puerto Chiapas.

La dependencia informó que una unidad con tres motores fuera de borda llamó la atención de las autoridades al realizar maniobras sospechosas ajenas a la navegación civil.

“Tras el hallazgo, se desplegaron de inmediato unidades de superficie y aeronavales para interceptar la nave en altamar”.

Durante la inspección de la embarcación, los elementos de la Armada de México localizaron: 18 bultos que contienen un peso estimado de 904 kilogramos de presunta cocaína. La Secretaría de Marina comentó que el aseguramiento representa una pérdida para los grupos delictivos de más de 349 millones de pesos.

Aseguró que tanto los detenidos como el cargamento ilícito fueron trasladados a puerto para ser puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, donde la Fiscalía General de la República (FGR) iniciará las carpetas de investigación correspondientes para determinar la situación jurídica de los tripulantes.

En un comunicado de prensa destacó que, con esta acción, el Gabinete de Seguridad, integrado por la Semar, la SSPC y la FGR, reafirma su compromiso de mantener la vigilancia en aguas nacionales para garantizar el Estado de derecho y evitar que miles de dosis lleguen al consumo social.