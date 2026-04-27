Aseguran en Huimanguillo, Tabasco, media tonelada de droga; detienen al que la transportaba

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- En un operativo realizado en el municipio de Huimanguillo, autoridades estatales aseguraron un cargamento de casi media tonelada de droga y detuvieron a un hombre que la transportaba, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Tabasco.

La dependencia indicó que la detención fue realizada en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, en las inmediaciones del puente Tonalá.

El detenido fue identificado como Juan Francisco “N”, de 33 años, a quien se le decomisaron 357 kilogramos de marihuana, distribuidos en 15 bolsas, así como 114 kilogramos de metanfetamina tipo “cristal”, empacados en seis cajas de cartón similares a las utilizadas para transportar huevo.

En total, el cargamento asegurado fue de 472 kilogramos, precisó la corporación.

La SSyPC añadió que la droga era trasladada en una camioneta tipo pick up color rojo con caja seca blanca y placas del Estado de México, en la que también fueron localizadas rejas de plástico presuntamente utilizadas para cubrir el cargamento.

El detenido, el vehículo y los estupefacientes fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para la integración de la carpeta de investigación.

El aseguramiento ocurre en un contexto de violencia creciente en Tabasco, donde en los últimos meses se han reportado ejecuciones, ataques armados y hallazgos de mensajes atribuidos a grupos criminales que disputan rutas de trasiego y control territorial en la región.