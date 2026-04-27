Asesinan a cuatro mujeres en mercado público en Culiacán

CULIACÁN, Sin. (apro). - Un ataque armado dejó un saldo de cuatro mujeres asesinadas afuera del mercado Rafael Buelna, en el centro de la capital de Sinaloa.

Hasta antes de este ataque, en Sinaloa suman siete feminicidios durante el mes de abril, aunque estos casos aún no se ha determinado si se clasificarán de ese modo.

El atentado fue reportado alrededor de las 20:00 horas sobre la calle Miguel Hidalgo, cuando un grupo armado disparó contra las mujeres, quedando dos de ellas al interior de una pick up blanca y las otras dos afuera de un establecimiento.

De acuerdo a medios locales, dos mujeres son madre e hija, identificadas como Karely N de 41 años e Itzel N de 22, mientras que las otras dos mujeres fueron identificadas como Sara, de 30 años y Teresa, de 35.

Luego del atentado autoridades cerraron parcialmente esa zona del centro de Culiacán. Con este ataque suman seis asesinatos en la capital del estado durante este lunes 27 de abril.