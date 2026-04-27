Cae el “Lugger” acusado de un triple homicidio en Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- A 10 días del asesinato de tres jóvenes entre los que se encontraba David López Valdivieso, sobrino del secretario de Gobierno, Jesús Romero López, fue detenido L.O.S., alias el “Lugger”, identificado como el principal autor material del triple homicidio, confirmó el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla.

En su cuenta de X @FiscalOaxaca informó que “como resultado de la estrecha coordinación entre la @FISCALIA_GobOax y el Gabinete de Seguridad, se logró la detención de L.O.S., alias “Lugger”, identificado como el principal autor material del homicidio de tres jóvenes ocurrido en Juchitán de Zaragoza.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="es" dir="ltr">Como resultado de la estrecha coordinación entre la <a href="https://twitter.com/FISCALIA_GobOax?ref_src=twsrc%5Etfw">@FISCALIA_GobOax</a> y el Gabinete de Seguridad, se logró la detención de L.O.S., alias “Lugger”, identificado como el principal autor material del homicidio de tres jóvenes ocurrido en Juchitán de Zaragoza.<br><br>Los hechos se… <a href="https://t.co/OexhSXmssT">pic.twitter.com/OexhSXmssT</a></p>— Bernardo Rodríguez Alamilla (@FiscalOaxaca) <a href="https://twitter.com/FiscalOaxaca/status/2048880521057280359?ref_src=twsrc%5Etfw">April 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Los hechos se registraron el pasado 18 de abril de 2026, en la intersección de la calle David López Nelio y la Avenida Francisco Toledo de Juchitán, donde fueron ejecutados Héctor J. S. M., de 20 años de edad, y Erick C. M., de 24 años de edad, mientras que David López Valdivieso, falleció en el Hospital General “Macedonio Benítez Fuentes”, a causa de las lesiones sufridas por impactos de arma de fuego.

El gobernador Salomón Jara Cruz confirmó el asesinato de David López Valdivieso con una esquela que posteó en su cuenta X @salomonj: “Lamento profundamente el fallecimiento de David López Valdivieso, hijo del subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, Angélico López Cortés. Expreso mis mas sentidas condolencias a su familia, amistades y seres queridos ante esta irreparable pérdida. Les acompaño con respeto y solidaridad”.

Antes, posteo: “Condenamos enérgicamente el incidente armado ocurrido este día en Juchitán de Zaragoza, en el que lamentablemente tres personas perdieron la vida. Juchitán es tierra de mujeres y hombres de bien. Lo sucedido hoy nos exige redoblar esfuerzos, actuar sin titubeos y con toda la fuerza del Estado. No hay espacio para bajar la guardia. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y reiteramos que no están solas; contarán con todo nuestro respaldo”.

Cabe recordar que apenas el 15 de abril, el gobernador Salomón Jara presentó el “Pacto por la Paz de Juchitán de Zaragoza” como una estrategia integral que atenderá las causas de la violencia, recuperará espacios públicos y fortalecerá la confianza ciudadana.

Mientras que la Fiscalía reconoció que Juchitán de Zaragoza alcanzó el quinto lugar entre las 88 ciudades más importantes de México en tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes durante enero de 2026.

De acuerdo con el diagnóstico de la Mesa de Seguridad, este municipio ocupa el primer lugar estatal en homicidios dolosos y extorsión, además del segundo lugar en narcomenudeo.