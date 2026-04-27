Detienen a Alexander Benavides Flores, alias “R9”, por bloqueos y enfrentamientos armados en Reynosa

Operativos de la policía tras hechos de violencia registrados en Reynosa. Foto: Especial

REYNOSA, Tamps.( apro).- Autoridades federales confirmaron la identidad de una persona detenida tras los recientes hechos de violencia registrados en Reynosa, donde se reportaron bloqueos y enfrentamientos armados en distintos puntos de la ciudad.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el detenido responde al nombre de Alexander Benavides Flores, quien es identificado con el alias “R9”, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Detenciones.

En la ficha oficial se detalla que el individuo es de complexión robusta, tez morena, aproximadamente 1.70 metros de estatura, con cabello corto entrecano y barba tipo candado. Al momento de su aseguramiento vestía playera azul marino, pantalón de mezclilla y sandalias blancas, además de portar un tatuaje en el brazo izquierdo.

El estatus del detenido aparece como “en traslado”, lo que indica que permanece bajo custodia de las autoridades mientras es puesto a disposición de la instancia correspondiente.

La detención ocurre en el contexto de una jornada de tensión en la ciudad fronteriza, donde ciudadanos reportaron situaciones de riesgo a través de redes sociales, incluyendo cierres de vialidades y detonaciones de arma de fuego. Hasta el momento, las autoridades no han ampliado información sobre su posible participación en los hechos.