Gobierno de Hidalgo busca construir un museo en el lugar que aloja la Fundación Arturo Herrera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Nayda Naranjo, Secretaría de Cultura de Hidalgo, dijo a Proceso que en el edificio que actualmente aloja a la Fundación Arturo Herrera Cabañas se planea construir un museo de la historia de Hidalgo, ya que no existe un museo así en el centro de Pachuca.

El contrato de comodato vigente OM-DGPI-CC/101/2022, se firmó el 1 de marzo del 2022 por el gobierno de Omar Fayad Meneses, con una vigencia inicial hasta el 28 de febrero del 2042, y posibilidad de prórrogas.

Al respecto, Raúl Serret Lara, coordinador general jurídico de Hidalgo dijo a Proceso que la figura del comodato transfiere la posesión, pero no la propiedad del inmueble. Asimismo, explicó que debido a su carácter de gratuidad conlleva que su manejo sea transparente, e incluye obligaciones de conservación del inmueble.

“En la cláusula sexta del contrato del 1 de marzo de 2022, que es el último contrato renovado (...) se establecieron obligaciones de conservación del inmueble (...) es un bien público de dominio privado del Estado, solamente puede utilizarse para el objeto del contrato para el que está destinado”, afirmó.

Sin embargo, a pesar de que estaba destinado para actividades de carácter cultural, el gobierno estatal detectó que la Fundación Arturo Herrera Cabañas desarrolló una actividad de carácter comercial en el inmueble al abrir una cafetería lo que: “representa un incumplimiento del objeto al ampliarlo sin autorización a una característica de orden comercial”.

Además, agregó que no hay transparencia en los ingresos que se generan y que la cafetería operaba sin licencias ni permisos municipales. Por ello, el área jurídica inició el procedimiento “en donde se promueve exclusivamente la rescisión del contrato de comodato, en atención al incumplimiento del objeto para el que fue contratado".

Añadió que no ha existido la oportunidad de hacer una revisión de las características del inmueble y no se han desarrollado las inspecciones necesarias de protección civil ni de condiciones estructurales que permitan la ocupación de ese inmueble de carácter seguro. “Se observa que no se ha contado con el mantenimiento adecuado suficiente”, afirmó.

Disputa legal por el inmueble

En este momento, la determinación sobre la posesión del inmueble no recae en el gobierno del Estado de Hidalgo, sino sobre la autoridad judicial, que deberá ordenar a la fundación abandonar el inmueble si el estado entrega suficientes pruebas que evidencien el incumplimiento del contrato.

El artículo 55 de la Ley de Bienes del Estado de Hidalgo establece que “el gobierno del estado está facultado para retener administrativamente los bienes que posea”.

Sin embargo, para recuperar la posesión provisional o definitiva, así como revindicar los inmuebles de dominio privado, u obtener la rescisión de los contratos celebrados respecto de dichos bienes “deberá deducir ante los tribunales las acciones que correspondan, mismas que se tramitaran en los términos señalados en el Código de Procedimientos Civiles”.

Después el juez, a solicitud del Ministerio Público y “siempre que encuentre razón que lo amerite”, podrá autorizar la ocupación administrativa provisional de los inmuebles.

Serret Lara, coordinador jurídico de Hidalgo, informó que en este punto se ha promovido la acción al presentar la demanda de rescisión, pero todavía no comienza el periodo probatorio.

“No se ha ejercido esa acción de ocupación, no se ha ejercido ninguna acción de desalojo y no hay un ejercicio que adelante las condiciones para el desalojo correspondiente del procedimiento de rescisión”, dijo. “Confiamos en que no tengamos que llegar a esos efectos”, afirmó.

Al respecto, el abogado dio cuenta que uno de los miembros de la fundación ya señaló públicamente que hará entrega del inmueble si así lo resuelven los tribunales.

Proyectan que el edificio albergue un museo de historia

En conversación con Proceso, Neyda Naranjo, secretaria de Cultura de Hidalgo, detalló que en el edificio que hoy ocupa la fundación se planea abrir un museo a la historia de Hidalgo.

El objetivo es asegurar la conservación del inmueble en óptimas condiciones y mantener el espacio dedicado a la cultura bajo la responsabilidad del estado y sin delegarlo a terceros, explicó.

Para alcanzar los estándares de calidad en curaduría y conservación, informó que han tenido pláticas con el arquitecto Manuel Villarroel, delegado estatal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y con el director de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, Juan Manuel Garibay.

Asimismo, para el diseño del espacio, buscan contar con la participación ciudadana, por lo que anunció que se lanzará una convocatoria para artistas locales que deseen colaborar en el diseño.

Sin embargo, debido al proceso legal aún en trámite para la recuperación del inmueble, la funcionaria no adelantó fechas de apertura para el proyecto cultural con el que buscan mantener el recinto abierto al público.

"No tenemos fecha, dependemos del dictamen técnico. Evidentemente primero debe terminar el proceso legal y posteriormente ya viene el dictamen técnico a cargo de los especialistas y de ahí vamos a tener un punto de partida para elaborar el cronograma. Pero de momento pues se sería muy irresponsable hablar de fechas", afirmó.

En cuanto a la salvaguarda del acervo de la Fundación Arturo Herrera Cabrera, la titular de Cultura de Hidalgo afirmó que está podría continuar resguardándose en el mismo edificio, si la fundación así lo determina.

El inmueble resguarda acervos como el del fallecido periodista Miguel Ángel Granados Chapa; ha albergado exposiciones de artistas como Rufino Tamayo; y ha presentado a Elena Poniatowska y a Pablo González Casanova, entre otros. En este espacio se llevan a cabo 16 exposiciones al año, además de talleres y seminarios; se celebran recitales, conferencias y presentaciones de libros, y cuenta con un acervo, en sitio, de 20 mil ejemplares.