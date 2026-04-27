Morena Tabasco abre la puerta a “Andy” López Beltrán si busca candidatura local

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- El dirigente de Morena en Tabasco, Jesús Selván, afirmó que si Andrés Manuel López Beltrán decidiera buscar un cargo de elección popular en la entidad, sería bienvenido, aunque tendría que sujetarse a las reglas internas del partido, como someterse al sondeo y a la encuesta para definir candidaturas.

En rueda de prensa, Selván calificó al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador como “un gran activo” del movimiento, y sostuvo que en Tabasco existe un amplio respaldo al lopezobradorismo.

“Más del 98% de los morenistas en Tabasco son lopezobradoristas”, expresó el dirigente, al señalar que por esa afinidad no habría rechazo a una eventual aspiración electoral del también secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

Selván aseguró que no existe impedimento para que "Andy” busque contender en su “terruño”, aunque insistió en que tendría que pasar por el mismo procedimiento que cualquier otro aspirante.

Dijo que, hasta el momento, no tiene conocimiento de que López Beltrán pretenda competir por un cargo en Tabasco, y atribuyó las versiones a rumores.

Sin embargo, reiteró que, de concretarse, “Andy” sería recibido en Morena Tabasco “como todos los que buscan un cargo”, siempre y cuando se someta a las normas partidistas.