Mueren dos niños por sarampión en Zacatecas

ZACATECAS, Zac. (apro).- La entidad registró las dos primeras muertes por sarampión, confirmó el gobernador David Monreal Ávila, al detallar que los fallecidos son dos hermanos de 2 y 7 años.

Los niños eran integrantes de una familia de jornaleros agrícolas originaria del municipio de Mezquital, Durango, pero murieron durante su estadía en el municipio de Villa de Cos, donde se tiene un brote de sarampión.

El mandatario dio a conocer que, en la última semana, se confirmaron 15 nuevos casos de esta enfermedad, cinco mujeres y diez hombres, de entre 1 y 39 años, con lo que en Zacatecas suman 31 contagios en lo que va de 2026.

Las autoridades de la Secretaría de Salud (SSZ), del IMSS e IMSS Bienestar expusieron que la totalidad de los contagios tienen relación epidemiológica con los anteriores, Se trata de pacientes provenientes del estado de Durango, que se encontraban temporalmente en el municipio de Villa de Cos.

Además, dijeron, la mayoría de los contagiados no contaba con un esquema completo de vacunación, lo que eleva el riesgo de complicaciones graves asociadas a esta enfermedad.

El secretario de Salud estatal, Uswaldo Pinedo Barrios, anunció que durante la actual Semana Nacional de Vacunación se intensificará la inoculación en población jornalera agrícola, en la que, reconoció, “tenemos un foco rojo en sarampión”.

Como parte de esta estrategia, explicó, se desplegarán jornadas de vacunación en comunidades de Fresnillo y Villa de Cos que son receptoras de trabajadores agrícolas.

Al afirmar que en Zacatecas “no ha habido ni hay falta de vacunas”, el gobernador llamó a la población a completar su esquema de vacunación y puso el ejemplo al vacunarse durante el acto protocolario de arranque de la campaña nacional en el estado.