Reportan bloqueos en Reynosa, Tamaulipas, por la captura de líder criminal

REYNOSA, Tamps. (apro).- La posible detención de un presunto líder delincuencial desató una serie de situaciones de riesgo en Reynosa durante la madrugada de este lunes generando momentos de tensión entre la población.?

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que derivado de la detención de un objetivo prioritario en la ciudad de Reynosa, la madrugada de hoy se registraron bloqueos y actos de vandalización en videovigilancia en distintos puntos.

Las autoridades no han confirmado de manera oficial la identidad del objetivo capturado, aunque extraoficialmente se ha dado a conocer que se trata de Metro 9, integrante del Cártel del Golfo, organización que opera en Reynosa.

De acuerdo con reportes ciudadanos, en distintos puntos de la ciudad se registraron bloqueos, quema de llantas, incendios y daños a cámaras de videovigilancia del C5, además de detonaciones de arma de alto calibre.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que se atendió un bloqueo sobre la carretera Ribereña, a la altura del poblado Los Guerra, en el municipio de Miguel Alemán, así como diversos reportes de emergencia en Reynosa. No obstante, la Vocería solo informó que se habría detenido a un objetivo prioritario, sin revelar su identidad?

Entre las zonas donde se reportaron incidentes en Reynosa en sectores como Las Fuentes, Fuentes Sección Lomas, Hacienda Las Fuentes, la zona Ribereña, Centro, Vicente Guerrero, Virreyes, Sector 4, Puerta Grande, bulevar Miguel Hidalgo, Las Cumbres, Reserva Territorial Campestre, San Antonio, Fundadores, Villas de la Joya, Palmas y Praderas Elite, entre otras.

Ante esta situación, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar áreas de riesgo y mantenerse atenta a la información oficial, mientras continúan los operativos de seguridad en la ciudad.