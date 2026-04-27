Violencia deja saldo de 16 asesinados en Sinaloa durante el fin de semana. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro).- Durante el fin de semana último, en Sinaloa hubo registro de al menos 16 homicidios dolosos entre el viernes 24 y el domingo 26 de abril, según los reportes de la Fiscalía General del Estado (FGE), y la mayoría de ellos se siguen concentrando en su capital, Culiacán.?

La incidencia delictiva prácticamente se concentra en Culiacán que ayer reportó dos de los tres homicidios.

Respecto a estos delitos, fue el viernes 24 el día que se acumuló la mayor cantidad de víctimas con nueve, de los cuales seis se registraron en Culiacán, ciudad que durante el fin de semana tuvo 11 de los 16 homicidios dolosos reportados por la FGE en ese lapso.

También, elementos del Ejército lograron el aseguramiento de dos menores de edad con armas de fuego tras una persecución en una zona céntrica de la ciudad este último domingo.

Los jóvenes, ambos de 16 años, viajaban a bordo de un vehículo Nissan March con reporte de robo y presuntamente habrían participado en un atentado a balazos en la colonia Infonavit Cañadas, y tras buscar darse a la fuga, estrellaron la unidad contra una pared de un residencial ubicado sobre la avenida Álvaro Obregón al sur de la ciudad.

Y en un segundo evento elementos de la Policía Estatal del Grupo Especial (GOES) detuvieron a una mujer con armamento y drogas, luego de que presuntamente participara en un ataque armado en el fraccionamiento Montebello, muy cerca de donde el Ejército detuvo a los dos menores de edad.