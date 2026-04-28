Aprehenden a presunto homicida del adolescente Ricardo Mizael

CULIACÁN, Sin. (apro). - La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer la ejecución de una orden de aprehensión en contra de Jesús Abraham “N”, de 21 años, por la presunta comisión del asesinato del adolescente Ricardo Mizael, ocurrido el 11 de febrero último en Culiacán.

El caso conmocionó a la ciudadanía debido a que la víctima era rescatista de animales y al momento del crimen iba rumbo a una farmacia a adquirir una jeringa para alimentar a un gatito que rescató.

Su homicidio provocó incluso una movilización en la capital prácticamente a un año del primer multihomicidio de menores de edad en la ciudad durante la guerra entre Chapitos y Mayos, con las muertes de los hermanos Gael y Alexander en la misma colonia en donde Ricardo Mizael fuera asesinado.

Según la Fiscalía, la investigación fue integrada por la Inspección General de Investigación de Homicidios Dolosos de la Región Centro, cuyos datos de prueba permitieron que un Juez de Control librar la orden de aprehensión en contra de Jesús Abraham “N”, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, autoridad que determinará su situación jurídica.

La guerra entre Mayos y Chapitos ha dejado más de 100 menores de edad asesinados desde septiembre de 2024 a la fecha, entre los que se encuentra Ricardo Mizael, quien al momento de su asesinato tenía 16 años.