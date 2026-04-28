Estudiante se queja de un sándwich, y la universidad lo suspende y lo envía al psicólogo

CALAKMUL, Camp. (apro).- Una queja en Facebook por un sándwich derivó en acciones de racismo y discriminación, así como una persecución institucional y de violaciones al derecho de la libertad de expresión de la directiva de la Universidad Tecnológica de Calakmul en Campeche en contra de Sami Magdiel López Méndez.

El estudiante de octavo cuatrimestre de la Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico relató que la Comisión de Honor y Justicia de la escuela le ordenó ofrecer una disculpa pública y, además, pasar por valoración psicológica para determinar si es apto para reincorporarse a clases, pese a que no fue suspendido oficialmente.

“Expresé una inconformidad de algo que pagué y cuando publicó se me notificó a mi mail institucional que tengo que ir a una audiencia; decidí asistir porque no sabía qué se plantearía. Llegué con todo respeto, pregunté el motivo y me dijeron que es por la publicación de mi red social y pregunté qué hice mal, si no mencioné a la Universidad, docente y administrativos; me dijeron que afecté la imagen institucional”, relató en entrevista para Proceso.

A más de un mes de la publicación en la que se quejó de la preparación de un sándwich, Samy aún no tiene certeza de su situación académica.

Relató que el 10 de marzo realizó una publicación en redes sociales, que el 11 fue citado y el 13, día de la audiencia con la Comisión de Honor y Justicia de la Universidad Tecnológica de Calakmul, no le permitieron presentarse con algún representante, pese a que él habla la lengua ch´ol maya.

El 19 de marzo, vía correo institucional, la Universidad Tecnológica de Calakmul, a cargo de la directora académica, Karla Velázquez, le envió el resultado de la resolución. En el documento advertían que se decidió que Samy debía ofrecer una disculpa pública en un periodo de 72 horas, ya que su queja por un sándwich de la cafetería de la UT de Calakmul no agotó los canales institucionales.

En las consideraciones, la Comisión de Honor y Justicia señaló que Samy debió ejercer el derecho de la libertad y expresión sin afectar la imagen de la universidad. “El ejercicio de la libre expresión debe realizarse con responsabilidad, evitando afectar la imagen institucional o a terceros”, se lee en la determinación.

Preocupado por estas medidas correctivas, una de las cuales involucra su salud mental, Samy publicó el 14 de abril un video en el que difundió todas las arbitrariedades.

“Me siento decepcionado porque nuestros derechos a la expresión son vulnerados. Alcé la voz porque tengo hermanos pequeños que van a entrar en la universidad y no me gustaría que pasen lo mismo por expresarnos”, apuntó.

Samy es de una comunidad indígena, viene de padres campesinos. No tenía posibilidades económicas de mudarse a la ciudad para estudiar, por lo que eligió la UT de Calakmul. Sin embargo, luego de este incidente, aunado a que no le dieron el reglamento ni un traductor de su lengua ch´ol maya para defenderse, teme ser víctima de represalias para concluir con su educación.