Fotografía de agentes de EU fallecidos es falsa: Unidad Especializada de Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad Especializada para la Investigación de los hechos relacionados con el desmantelamiento del narco laboratorio de “El Pinal”, municipio de Morelos, Chihuahua informó que la fotografía que circula sobre los agentes de Estados Unidos no es real.

En la fotografía aparece únicamente personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), incluidos el director de la AEI, Pedro Oseguera, y el elemento Manuel Méndez, ambos fallecidos en el accidente.

Detalló que las personas que aparecen en la fotografía, en el orden señalado en la publicación, son:

Pedro Román Oseguera Cervantes Manuel Genaro Méndez Montes César Alejandro V. U. Javier Gerardo M. M. José Alfredo J. Q. Ricardo T. G. Karina M.G.

"La Unidad Especializada hace un llamado a no especular con información no corroborada y reitera su disposición para ofrecer información que no afecte el debido desarrollo de la investigación", detalló en un comunicado.