Grupos armados atacan otro casino y una casa habitación en Culiacán

CULIACÁN, Sin. (apro). - Un casino y una casa habitación fueron atacados a tiros durante las primeras horas de este martes.

En el caso del casino, de nombre “Tropicana”, se ubica en el sector Tres Ríos. Es el tercer inmueble de este tipo atacado desde diciembre de 2025 a la fecha en la capital de Sinaloa.

Otro inmueble fue atacado a tiros y prendido fuego durante la madrugada de este martes en la colonia los Almendros, al norte de la ciudad. La noche anterior hubo reporte de al menos tres inmuebles baleados en la capital.

Todo esto sucede al día siguiente de una jornada de seis asesinatos en la capital de Sinaloa, de los cuales cuatro de ellos fueron configurados como feminicidios. En total la Fiscalía General del Estado reportó siete homicidios (seis en Culiacán).

Respecto a estos delitos contra mujeres, colectivas feministas y activistas criticaron la creciente violencia contra mujeres en el estado, sobre todo en Culiacán.

En redes sociales hicieron un llamado a las autoridades de atender estos delitos que mantienen a Sinaloa como una de las entidades con más incidencia en estos crímenes a nivel nacional.

Por otra parte, decenas de niñas y niños marcharon a las instalaciones de la Fiscalía en protesta contra la desaparición de personas. La mayoría de estas infancias son familiares de personas víctimas de la comisión de este delito. La marcha fue convocada por el colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras AC.