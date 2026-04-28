"Me hace feliz": fiscal de Guanajuato sobre mensaje que le enviaron hackers tras ciberataques

GUANAJUATO, Gto. (apro) .- Al fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, le genera felicidad que hackers le enviaran mensajes cuando atacaron bases de datos de la Secretaría de Seguridad y Paz y de la Secretaría de Salud de Guanajuato; incluso, aseguró que es una respuesta a los resultados que ha entregado la institución desde que él llegó.

El mensaje que dejó el grupo, que se identifica como Sociedad Privada 157, luego de la filtración de los expedientes de 6 mil 636 policías estatales adscritos a la Secretaría de Seguridad y Paz, fue el siguiente: "Deja de condenar al estado, Gerardo Vázquez Alatriste, el estado es un cementerio y tú cómodo mintiendo desde tu oficina, tanta sangre y tú sigues ahí...”.

El otro recado para el fiscal se dejó al filtrar datos personales de 40 mil pacientes que atendió la Secretaría de Salud del estado, para mostrar que habían tenido acceso a las bases de datos del Poder Ejecutivo de Guanajuato; en él señalaron los errores que ha tenido la Fiscalía de Guanajuato (FGE) con Gerardo Vázquez Alatriste en la entrega e identificación de restos humanos.

Sobre los mensajes que dejaron los responsables de los ciberataques, Gerardo Vázquez Alatriste consideró que es una respuesta porque su trabajo al frente de la Fiscalía ha incomodado.

"Los números que ha logrado la Fiscalía con mi equipo de trabajo en 2025, nunca se habían visto, por el número de sentencias, aseguramientos, la cantidad de droga asegurada puesta a disposición de la Fiscalía General de la República", sostuvo luego de un evento en el que se destruyeron más de 10 toneladas de objetos vinculados a la comisión de delitos entre 2009 y 2026.

Para el fiscal, la intervención a las bases de datos del Poder Ejecutivo podría estar relacionada con los ciberataques a la FGE de hace unos meses, pero sigue en curso la investigación.

Los hackeos a información gubernamental iniciaron en noviembre del año pasado, cuando intervinieron por primera ocasión la Fiscalía Estatal para extraer imágenes de las cámaras de seguridad y carpetas de investigación.

Luego, en febrero, el ciberataque fue al Banco Estatal de Datos de Información sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres, y se filtraron más de 336 mil expedientes de víctimas.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, señaló que desde el Poder Ejecutivo se han reforzado las medidas para evitar que sigan este tipo de prácticas que vulneran la protección de datos personales.

"Lo que estamos haciendo es redoblando los esfuerzos, generando mejores condiciones para tener seguridad".

Contraria a la postura de la Fiscalía local, después de los dos hackeos a su sistema, la Secretaría de Seguridad y Paz reconoció que durante la madrugada del 24 de abril detectaron el acceso no autorizado a una plataforma web administrativa de donde extrajeron los datos personales del personal de la dependencia.