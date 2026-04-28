Reparten muñecas de “La Bonita” Sánchez en Puebla; funcionaria niega campaña anticipada

La titular de la secretaría de Deporte del Estado, Gabriela Sánchez Saavedra. Foto: @DeporteGobPue

PUEBLA, Pue., (apro).- En el marco del Día de la Niña y el Niño, en diferentes colonias y juntas auxiliares de Puebla se empezó a repartir una muñeca, tipo Barbie, que además de llamarse “La Bonita”, viste como boxeadora y presenta similitudes con la titular de la secretaría de Deporte del Estado, Gabriela Sánchez Saavedra, aunque la funcionaria descartó que sea parte de una campaña anticipada.

La muñeca, que se regala en zonas populares de esta ciudad, además de tener impreso el nombre de “la bonita”, que es el apodo de la funcionaria y boxeadora profesional, además porta un cinturón de campeonato, guantes de box y tiene el tatuaje de un felino en el muslo derecho como el de Sánchez Saavedra.

No obstante, al ser cuestionada sobre la distribución de esta muñeca, la funcionaria dijo creer que ese juguete puede representar a cualquiera.

“No estaba enterada, me acabo de enterar…Voy a revisar, pero sabes qué, no creo. Todas aquí somos bonitas, y la verdad que puede ser cualquier muñeca que se esté repartiendo”, expresó, “no creo que sea mi imagen pero en todo caso vamos a revisarlo”.

En la misma rueda de prensa, el gobernador Alejandro Armenta intervino en este tema sólo para decir: “en Puebla, todas las mujeres son bonitas, hermosas, para que quede claro”.

Antes de la distribución de esta muñeca, la funcionaria ya ha sido señalada por promocionar su imagen de manera anticipada pues en diversos medios se le ubica como aspirante a una candidatura en los comicios de 2027.

Espectaculares, lonas, bardas, spots televisivos y radiofónicos, así como reels en redes sociales, promocionaron a Sánchez Saavedra en el marco de la pelea que la funcionaria-boxeadora profesional protagonizó el pasado 28 de marzo por el título interino del Consejo Mundial de Boxeo.

En ese entonces, Sánchez Saavedra justificó toda esa promoción de su imagen en la ciudad porque era por parte de sus “patrocinadores” como deportista profesional.

“Es algo que escapa de mis manos, no es algo que yo esté haciendo”, argumentó al señalar que “por respeto” a la administración pública, pidió licencia para concentrarse en la preparación para su pelea.