Revocan “carpetazo” y ordenan reabrir investigación contra Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Poder Judicial de la Federación echó abajo el “carpetazo” de la Fiscalía General de la República (FGR) y ordenó reabrir la investigación contra Naasón Merarí Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, por posibles delitos que en México no han sido judicializados.

La resolución se dictó durante la audiencia realizada este lunes 27 de abril de 2026 en la sala 3 del Centro de Justicia Penal Federal situado en Puente Grande Jalisco, encabezada por el juez federal Juan José Rodríguez Velarde.

La audiencia de impugnación a la determinación del Ministerio Público, identificada como 34/2026, inició a las 18:20 horas, luego de que en una sesión previa se acordó diferirla para esta fecha.

Naasón Merarí Joaquín García Foto: AP

Durante los primeros 31 minutos, la audiencia se desarrolló de forma pública. De manera presencial acudieron la defensora de oficio, Minerva Padilla Ávalos; tres defensores particulares; y cinco integrantes de La Luz del Mundo —tres hombres y dos mujeres—, además de un exintegrante de la misma organización. De forma virtual participaron la presunta víctima, Sochil Martin; sus representantes legales, entre ellos Carlos Escobedo Santos; y dos representantes del Ministerio Público de la FGR.

En ese lapso, tres abogados —dos hombres y una mujer— solicitaron ser reconocidos como apoderados legales particulares de Naasón Joaquín; sin embargo, el juez negó la petición al considerar que no era el momento procesal oportuno, ya que aún no tiene el carácter de imputado en este proceso.

La audiencia continuó con la participación de la abogada de oficio, Minerva Padilla Ávalos, quien señaló que ese mismo lunes fue notificada de la intención de revocar la determinación impugnada. Finalmente, el juez determinó que los argumentos de los abogados particulares no resultaban procedentes.

Posteriormente, la Fiscalía General de la República, los representantes legales de la presunta víctima y la defensora de oficio solicitaron que la audiencia se desarrollara de forma privada. El juez aceptó la petición y, a partir de las 18:51 horas, la sesión continuó a puerta cerrada. Se pidió al público y a tres periodistas presentes que abandonaran la sala.

De acuerdo con la representación de la presunta víctima la decisión judicial revierte el cierre de la investigación decretado por la FGR el 17 de diciembre de 2025, pese a que existían señalamientos por presuntos delitos como trata de personas menores de edad, producción de pornografía infantil, abuso sexual y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según los abogados de la parte acusadora, durante la audiencia la propia Fiscalía defendió el no ejercicio de la acción penal y buscó que el juez validara el cierre del caso. La impugnación fue sostenida por las víctimas y sus asesores jurídicos —Carlos Escobedo, Dayra Hernández y Miguel Alfonso Meza—.

El juez ordenó reabrir la investigación, lo que obliga a la FGR a retomar las indagatorias en México contra la estructura de la organización.

El posicionamiento de las víctimas también señala falta de coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses. Según esa versión, la FGR no activó mecanismos de cooperación internacional ni proporcionó información al consulado de Estados Unidos, mientras que autoridades de ese país tampoco habrían entregado datos en diversas ocasiones.

Naasón Joaquín fue condenado en Estados Unidos a más de 16 años de prisión por abuso sexual de menores, en un caso que incluyó evidencia obtenida fuera de México.

En paralelo, un exintegrante de La Luz del Mundo que asistió a la audiencia afirmó que existen elementos suficientes para que el caso avance en el país.

El entrevistado, que pidió anonimato, sostuvo que los delitos atribuidos al líder religioso ocurrieron en Guadalajara y han sido documentados en procesos judiciales en Estados Unidos. Señaló que espera que las autoridades mexicanas actúen en consecuencia.

“Entonces, hay elementos suficientes no solamente para judicializar la carpeta de investigación aquí en México, sino para emitir una condena", comentó.?

Recordó que, en una audiencia en 2020, se hizo referencia a al menos cinco videos extraídos de dispositivos electrónicos de Naasón Joaquín tras su detención, los cuales —dijo— contienen evidencia de conductas ilícitas y de la participación de otras personas.

Indicó que ese material fue conocido por la defensa en Estados Unidos y no ha sido desmentido, por lo que consideró que debería incorporarse a la investigación en México mediante mecanismos de cooperación internacional. “Entonces, hay elementos suficientes no solamente para judicializar la carpeta de investigación aquí en México, sino para emitir una condena”, comentó.

También subrayó que, hasta ahora, el líder religioso no ha sido citado ni imputado formalmente en el país, pese a la existencia de una carpeta de investigación.

El exintegrante cuestionó además que La Luz del Mundo mantenga a Naasón Joaquín como su líder, aun estando en prisión, y señaló que las autoridades debieron retirarle antes cualquier reconocimiento como ministro de culto.

Sobre el financiamiento de la defensa de Naasón, afirmó que se sostiene con aportaciones de fieles y que la recaudación habría superado 1.6 millones de dólares mediante plataformas digitales y actividades internas.

Añadió que la familia Joaquín posee diversos bienes inmuebles en México que podrían utilizarse para cubrir esos gastos, en lugar de recurrir a contribuciones de los integrantes de la iglesia.

La reapertura del caso no sólo reactiva una investigación que la propia Fiscalía intentó cerrar, sino que vuelve a colocar bajo escrutinio su actuación y abre la posibilidad de que delitos perseguidos en el extranjero finalmente sean investigados en México.