Tatiana Clouthier se destapa como aspirante a la gubernatura de NL por Morena en 2027

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La exsecretaria de Economía y actual titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), Tatiana Clouthier Carrillo, ratificó su intención de contender por la candidatura de Morena a la gubernatura de Nuevo León en las elecciones de 2027.

En un video difundido en sus redes sociales, Clouthier afirmó sin ambages: “No me cabe la menor duda de que soy la más preparada” para encabezar el proyecto del partido en el estado.

La funcionaria, conocida como “Tía Tatis”, ya se había apuntado en marzo pasado durante una entrevista, al señalar que “habremos de levantar la mano” una vez que Morena publique la convocatoria oficial para definir a sus candidatos. Este martes reforzó su posicionamiento, destacando su trayectoria en los niveles municipal, estatal y federal, así como su cercanía con el movimiento de la cuarta transformación.

“He estado en el nivel municipal trabajando por cerca de nueve años, he estado cuatro en el nivel estatal y en el federal como secretaria de Economía. Tengo la experiencia, la capacidad para tejer acuerdos y la cercanía con la gente”, argumentó en su mensaje.

Clouthier enfatizó que mantiene su compromiso actual con el IME y la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que esperará los tiempos formales del partido. Fuentes cercanas al proceso indican que el registro de aspirantes o la realización de encuestas internas podría iniciarse alrededor del 22 de junio.

??Tatiana Clouthier levanta la mano en Nuevo León. La exsecretaria aseguró que es “la más preparada” para competir por la gubernatura y destacó su experiencia. pic.twitter.com/15VPJmHvyo — Azucena Uresti (@azucenau) April 28, 2026

Contexto en Nuevo León

Nuevo León representa uno de los estados más disputados rumbo a 2027. Actualmente es gobernado por Samuel García, de Movimiento Ciudadano. Dentro de Morena circulan otros perfiles como la senadora Judith Díaz Delgado, la exalcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, el senador Waldo Fernández y el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, entre otros.