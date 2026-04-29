Anulan inhabilitación de Sitravem, empresa del elevador donde murió Aitana en IMSS Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo., (apro).- La empresa Soluciones Integrales de Transportación Vertical en México (Sitravem), responsable del mantenimiento al elevador que causó la muerte de la niña Aitana en el hospital IMSS Playa del Carmen en 2023, quedó absuelta de una inhabilitación de dos años para celebrar contratos con el gobierno, tras una sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública.

En julio de 2024 Sitravem fue sancionada por un plazo de dos años, un mes y 24 días para celebrar contratos con dependencias de los tres órdenes de gobierno, luego de que en un elevador que debía dar mantenimiento en el Hospital General de Zona número 18 del IMSS Playa del Carmen, la niña Aitana, de seis años, murió al quedar prensada en el artefacto.

La menor había sido ingresada por un cuadro de dengue al nosocomio, pero no aguantó las fracturas que le dejó el elevador. La información del accidente escaló hasta la conferencia matutina del expresidente Andrés Manuel López Obrador y coincidió al mes siguiente de ese año, con el desistimiento de Zoé Robledo, titular del IMSS, de buscar la candidatura a la gubernatura de Chiapas.

Luego de esto, en una investigación efectuada por el Órgano Interno de Control del instituto de seguridad social, se detectó que la empresa incumplió parámetros establecidos en la Norma Oficial Mexicana sobre el “Mantenimiento de Elevadores, Escaleras, Rampas y Aceras Electromecánicas”.

No obstante, el castigo quedó anulado tras una sentencia emitida por la Décimo Primera Sala Regional de la Ciudad de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Los magistrados de la Sala evidenciaron que el IMSS para sancionar a Sitravem se basó en una Norma Oficial Mexicana que había perdido validez meses atrás.

“Se considera que a la fecha en que se emitió ya habían perdido su vigencia y por ello no podían servir de fundamento a la autoridad para considerarla infraccionada”, se lee en la sentencia del expediente 21162/24-17-11-1 de juicio de nulidad.

Ante esto, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno promovió una impugnación que recayó en un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, del Poder Judicial de la Federación, que verificará la legalidad de la sentencia.

Sitravem fue fundada en 2018 en Zinacantepec, Estado de México. De acuerdo con un reporte de Proceso de julio de 2023, durante el anterior sexenio obtuvo jugosos contratos con diversos entes de la administración pública.

Tras la muerte de la niña Aitana, los socios, Leonardo Cruz Barragán y Juan Antonio Soto del Hoyo, solicitaron diversos amparos en juzgados federales de Quintana Roo contra aprehensiones que nunca ocurrieron.

A casi tres años del lamentable caso, no existe ninguna persona detenida ni procesada penalmente por el violento deceso de la menor.