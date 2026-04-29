Detienen a madre de niño de cinco años de edad que murió tras caer del cuarto piso en Puebla

PUEBLA, Pue., (apro).- La Fiscalía General de Puebla ejecutó una orden de aprehensión en contra Jairy Yazbek N., de 26 años, madre de un niño de cinco años de edad que el 25 de abril falleció al caer desde el cuarto piso, luego de que lo dejó solo y sin supervisión en su domicilio.

La FGEP informó que la detenida enfrenta cargos por probable responsabilidad en el delito de homicidio en razón de parentesco, en agravio de su propio hijo.

De acuerdo con las indagatorias, el 25 de abril, la hoy imputada salió de su domicilio ubicado en la colonia La Libertad, dejando solo al niño durante varias horas.

“Durante este tiempo, el niño quedó en estado de abandono, lo que derivó en que, al encontrarse sin supervisión, cayera desde una ventana del cuarto piso del inmueble”, señala la Fiscalía en un comunicado.

Agregó que, aunque el niño fue auxiliado por vecinos del lugar; posteriormente perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas.

Derivado de estos hechos, el 28 de abril de 2026, agentes investigadores dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de la probable responsable, en inmediaciones de la Unidad Habitacional Damizar, en la ciudad de Puebla.

La orden fue emitida por el Juez de Control de la Región Judicial Centro, ante quien la imputada fue puesta a disposición para que se determine su situación jurídica.